Путин: 2024 год стал успешным для экономики России

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Путин заявил об улучшении экономической ситуации в РФ
Путин заявил об улучшении экономической ситуации в РФ Фото:

Для российской экономики 2024 год стал успешным. Так, макроэкономические показатели считаются положительными. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Прошедший 2024 год был успешным для российской экономики», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также лидер РФ добавил, что ключевые макроэкономические показатели находятся в положительной зоне. По его словам, это является заслугой российского правительства.

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Для российской экономики 2024 год стал успешным. Так, макроэкономические показатели считаются положительными. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Прошедший 2024 год был успешным для российской экономики», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также лидер РФ добавил, что ключевые макроэкономические показатели находятся в положительной зоне. По его словам, это является заслугой российского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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