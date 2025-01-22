Путин: 2024 год стал успешным для экономики России

Путин заявил об улучшении экономической ситуации в РФ
Для российской экономики 2024 год стал успешным. Так, макроэкономические показатели считаются положительными. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Прошедший 2024 год был успешным для российской экономики», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Также лидер РФ добавил, что ключевые макроэкономические показатели находятся в положительной зоне. По его словам, это является заслугой российского правительства.
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