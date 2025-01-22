Трамп призвал Россию прекратить СВО, пригрозив новыми санкциями

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Трамп призвал Россию заключить с ним сделку
Трамп призвал Россию заключить с ним сделку Фото:
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию успокоиться и прекратить СВО. В противном случае, по его словам, он будет вынужден ввести новые санкции против РФ.

«Успокойтесь сейчас и прекратите [СВО]! <...> Если мы не заключим „сделку“, и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам [НАТО или Евросоюза]», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social. 

По его словам, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Сам Трамп подчеркнул, что предпочитает первый из них. Он призвал Россию заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию успокоиться и прекратить СВО. В противном случае, по его словам, он будет вынужден ввести новые санкции против РФ. «Успокойтесь сейчас и прекратите [СВО]! <...> Если мы не заключим „сделку“, и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам [НАТО или Евросоюза]», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.  По его словам, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Сам Трамп подчеркнул, что предпочитает первый из них. Он призвал Россию заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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