Трамп призвал Россию прекратить СВО, пригрозив новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп призвал Россию успокоиться и прекратить СВО. В противном случае, по его словам, он будет вынужден ввести новые санкции против РФ.
«Успокойтесь сейчас и прекратите [СВО]! <...> Если мы не заключим „сделку“, и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам [НАТО или Евросоюза]», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Сам Трамп подчеркнул, что предпочитает первый из них. Он призвал Россию заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
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