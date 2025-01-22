У курсанта в руках взорвалась американская мина во Владивостоке

Во Владивостоке у курсанта в руках сдетонировала мина из США. Взрыв произошел на выставке, посвященной Дню военного инженера, которая проходила на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Инцидент произошел днем 21 января.
«Днем 21 января курсант 2-го курса Арсений П. заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Парень взял мину в руку, и тут раздался взрыв», — сообщает telegram-канал Baza.
Отмечается, что курсант получил серьезные травмы, включая минно-взрывные повреждения и множественные осколочные ранения обеих кистей, бедер и шеи. Пострадавшего немедленно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
URA.RU отправило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.
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