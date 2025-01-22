Александр Петров вышел в свет с беременной женой

Беременная жена актера Александра Петрова впервые показалась на публике
© Служба новостей «URA.RU»
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Пара сыграла свадьбу в ноябре 2023 года
Пара сыграла свадьбу в ноябре 2023 года Фото:

Актер Александр Петров и его супруга Виктория впервые появились на публике после объявления о пополнении в их семье. Супружеская пара была замечена на красной дорожке во время премьеры киноленты «Василий».

«Петров нежно приобнимал супругу. А она во всей красе продемонстрировала свой наряд — черное облегающее платье в пол с акцентной белой накидкой из атласной ткани», — передает «Пятый канал». Пара позировала на премьере фильма «Василий».

25 ноября 2023 года в Подмосковье прошла масштабная свадьба Петрова. Мероприятие состоялось на модной площадке La Pino Hall и собрало около 250 гостей. Свадьба стала неожиданностью для поклонников, поскольку Петров ранее упоминал, что его избранница Виктория была почти первой встречной.

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Актер Александр Петров и его супруга Виктория впервые появились на публике после объявления о пополнении в их семье. Супружеская пара была замечена на красной дорожке во время премьеры киноленты «Василий». «Петров нежно приобнимал супругу. А она во всей красе продемонстрировала свой наряд — черное облегающее платье в пол с акцентной белой накидкой из атласной ткани», — передает «Пятый канал». Пара позировала на премьере фильма «Василий». 25 ноября 2023 года в Подмосковье прошла масштабная свадьба Петрова. Мероприятие состоялось на модной площадке La Pino Hall и собрало около 250 гостей. Свадьба стала неожиданностью для поклонников, поскольку Петров ранее упоминал, что его избранница Виктория была почти первой встречной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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