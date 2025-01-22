Александр Петров вышел в свет с беременной женой

Актер Александр Петров и его супруга Виктория впервые появились на публике после объявления о пополнении в их семье. Супружеская пара была замечена на красной дорожке во время премьеры киноленты «Василий».
«Петров нежно приобнимал супругу. А она во всей красе продемонстрировала свой наряд — черное облегающее платье в пол с акцентной белой накидкой из атласной ткани», — передает «Пятый канал». Пара позировала на премьере фильма «Василий».
25 ноября 2023 года в Подмосковье прошла масштабная свадьба Петрова. Мероприятие состоялось на модной площадке La Pino Hall и собрало около 250 гостей. Свадьба стала неожиданностью для поклонников, поскольку Петров ранее упоминал, что его избранница Виктория была почти первой встречной.
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