Зеленский испугался, что США и ЕС решат судьбу Украины без Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что не хочет, чтобы дальнейшая судьба страны решалась без его участия. При этом он отметил, что ранее стороны уже, скорее всего, вели переговоры без участия Киева.
«Мы не хотим, чтобы это [переговоры по российско-украинскому конфликту] произошло за спиной Украины», — сообщил Владимир Зеленский, его слова приводит американское агентство Bloomberg. Украинский лидер выразил надежду, что США и европейские партнеры Киева не сделают этого. «Хотя не уверен, что раньше этого не случалось», — добавил Зеленский.
Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине решить российско-украинский конфликт за 100 дней. При этом американский президент заявил о намерении переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в очень скором времени в любое время, когда захочет российский глава. Слова Трампа передает «Национальная служба новостей».
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