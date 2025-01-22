CNN: США отправляет тысячи военных для защиты своей границы

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Трамп поручил укрепить южную границу США
Трамп поручил укрепить южную границу США Фото:

В ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе.

«Сейчас на границе уже находятся около 2,2 тысяч военнослужащих в составе оперативной группы „Север“, базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас... Подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей и анализ угроз», — передает CNN со ссылкой на источники. По данным телекомпании, вооруженные силы также занимаются потоком мигрантов.

Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных. По информации источников, дополнительные силы будут задействованы и в проведении воздушных операций.

Решение Трампа о направлении дополнительных военных сил на южную границу страны следует за его инаугурационным обещанием остановить нелегальный поток мигрантов из Мексики. Кроме того, новый президент также заявлял о намерении завершить украинский кризис в течение 100 дней.

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В ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе. «Сейчас на границе уже находятся около 2,2 тысяч военнослужащих в составе оперативной группы „Север“, базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас... Подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей и анализ угроз», — передает CNN со ссылкой на источники. По данным телекомпании, вооруженные силы также занимаются потоком мигрантов. Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных. По информации источников, дополнительные силы будут задействованы и в проведении воздушных операций. Решение Трампа о направлении дополнительных военных сил на южную границу страны следует за его инаугурационным обещанием остановить нелегальный поток мигрантов из Мексики. Кроме того, новый президент также заявлял о намерении завершить украинский кризис в течение 100 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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