CNN: США отправляет тысячи военных для защиты своей границы

В ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе.
«Сейчас на границе уже находятся около 2,2 тысяч военнослужащих в составе оперативной группы „Север“, базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас... Подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей и анализ угроз», — передает CNN со ссылкой на источники. По данным телекомпании, вооруженные силы также занимаются потоком мигрантов.
Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных. По информации источников, дополнительные силы будут задействованы и в проведении воздушных операций.
Решение Трампа о направлении дополнительных военных сил на южную границу страны следует за его инаугурационным обещанием остановить нелегальный поток мигрантов из Мексики. Кроме того, новый президент также заявлял о намерении завершить украинский кризис в течение 100 дней.
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