100 дней до конца конфликта на Украине: главное о важном поручении Трампа своему спецпосланнику

Президент США Дональд Трамп поставил задачу перед своим спецпосланником Китом Келлогом завершить конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер намерен лично контролировать ход переговоров. Свои сроки завершения СВО также назвал президент Финляндии Александр Стубб. В свою очередь Россия уже начала подготовку к переговорам с США. Главное о важном поручении Трампа — в материале URA.RU.
Трамп отказался от своего знаменитого обещания
Президент США отказался от своего заявления о намерении завершить конфликт на Украине за 24 часа. Теперь, по его словам, на достижение этой цели уйдет несколько месяцев.
При этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила мнение, что Европа может убедить Трампа усилить поддержку Киева. По ее словам, это произойдет перед потенциальными переговорами с Россией.
Закончить СВО за 100 дней
Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт в течение 100 дней. По словам президента, задача оказалась сложнее, чем предполагалось во время предвыборной кампании.
Американский лидер пообещал лично контролировать переговоры. А Кэллог, по мнению коллег, не может быть независимым в своих решениях и будет подчинен воле Трампа.
Нужно больше времени
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта займет от трех до шести месяцев. По его мнению, США стремится к миру между РФ и Украиной по аналогии с палестино-израильским перемирием. При этом Стубб считает, что в переговорах должен также участвовать Евросоюз.
В РФ готовятся к беседе с Трампом
В России продолжается внутренняя подготовка к переговорам с Трампом после его инаугурации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сообщается, что с момента избрания и до вступления Трампа в должность у РФ не было контактов с его администрацией. Рябков также подчеркнул открытость России к встречам, независимо от политической ситуации в США.
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