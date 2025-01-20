Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой войска

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Дональд Трамп заявил, что направит свои войска на юг страны для противостояния «нелегалам с Мексики»
Дональд Трамп заявил, что направит свои войска на юг страны для противостояния «нелегалам с Мексики» Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит войска своей страны на южную границу. Таким образом он намерен остановить «вторжение нелегалов» со стороны Мексики. Об этом лидер страны заявил во время инаугурационной речи. 

«Мы восстановим мою политику пребывания в Мексике. <...> Я направлю свои войска на южную границу США», — уточнил Трамп во время своей речи в Капитолии.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит войска своей страны на южную границу. Таким образом он намерен остановить «вторжение нелегалов» со стороны Мексики. Об этом лидер страны заявил во время инаугурационной речи.  «Мы восстановим мою политику пребывания в Мексике. <...> Я направлю свои войска на южную границу США», — уточнил Трамп во время своей речи в Капитолии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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