Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой войска

Дональд Трамп заявил, что направит свои войска на юг страны для противостояния «нелегалам с Мексики»
новость из сюжетаИнаугурация Дональда Трампа
Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит войска своей страны на южную границу. Таким образом он намерен остановить «вторжение нелегалов» со стороны Мексики. Об этом лидер страны заявил во время инаугурационной речи.
«Мы восстановим мою политику пребывания в Мексике. <...> Я направлю свои войска на южную границу США», — уточнил Трамп во время своей речи в Капитолии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.