Депутат раскрыл план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп будет стараться всеми силами остановить конфликт на Украине, но в таком случае России придется бесконечно вести переговоры. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Главная цель Трампа — остановить боевые действия любыми средствами. А потом, вероятно, начнется долгий процесс переговоров, как это было с Минскими соглашениями, до бесконечности», — заявил Журавлев в интервью изданию NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что Трамп не выступает в поддержку России, а, наоборот, против нее. Несмотря на то, что внешне первые шаги Трампа выглядят «вполне себе сносно», например указ президента США о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что за прошедшие сутки американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Он назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.