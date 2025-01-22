22 января 2025

Депутат раскрыл план Трампа по Украине

Депутат Журавлев считает, что Трамп затянет переговоры по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Журавлев считает, что Трамп затянет переговоры по Украине до бесконечности
Депутат Журавлев считает, что Трамп затянет переговоры по Украине до бесконечности Фото:

Президент США Дональд Трамп будет стараться всеми силами остановить конфликт на Украине, но в таком случае России придется бесконечно вести переговоры. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. 

«Главная цель Трампа — остановить боевые действия любыми средствами. А потом, вероятно, начнется долгий процесс переговоров, как это было с Минскими соглашениями, до бесконечности», — заявил Журавлев в интервью изданию NEWS.ru

Депутат подчеркнул, что Трамп не выступает в поддержку России, а, наоборот, против нее. Несмотря на то, что внешне первые шаги Трампа выглядят «вполне себе сносно», например указ президента США о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. 

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что за прошедшие сутки американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Он назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп будет стараться всеми силами остановить конфликт на Украине, но в таком случае России придется бесконечно вести переговоры. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.  «Главная цель Трампа — остановить боевые действия любыми средствами. А потом, вероятно, начнется долгий процесс переговоров, как это было с Минскими соглашениями, до бесконечности», — заявил Журавлев в интервью изданию NEWS.ru.  Депутат подчеркнул, что Трамп не выступает в поддержку России, а, наоборот, против нее. Несмотря на то, что внешне первые шаги Трампа выглядят «вполне себе сносно», например указ президента США о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней.  Ранее военкор Александр Сладков заявил, что за прошедшие сутки американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Он назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...