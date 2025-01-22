Политолог Федосова: европейские лидеры Трампа не интересуют

Лидеры европейских стран совсем не интересуют нового президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU сказала замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«Европа является объединением либерального лагеря, который ставил палки в колеса Трампу. Известно, что Лейбористская партия Великобритании напрямую отправляла эмиссаров, которые помогали кандидату от демократов Камале Харрис. Сегодняшняя европейская верхушка Трампа не интересует. Он может ударить либералов их же оружием и привести протестом к власти нужные ему „правые“ правительства, а потом передоговариваться», — считает политолог.
Выборы в США состоялись в ноябре 2024 года. Избранный президент Америки Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2025 года
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