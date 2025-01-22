Политолог Федосова: европейские лидеры Трампа не интересуют

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Американист Виктория Федосова убеждена, что сегодняшняя европейская верхушка не интересует нового президента США Дональда Трампа
Американист Виктория Федосова убеждена, что сегодняшняя европейская верхушка не интересует нового президента США Дональда Трампа Фото:

Лидеры европейских стран совсем не интересуют нового президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU сказала замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Европа является объединением либерального лагеря, который ставил палки в колеса Трампу. Известно, что Лейбористская партия Великобритании напрямую отправляла эмиссаров, которые помогали кандидату от демократов Камале Харрис. Сегодняшняя европейская верхушка Трампа не интересует. Он может ударить либералов их же оружием и привести протестом к власти нужные ему „правые“ правительства, а потом передоговариваться», — считает политолог.

Выборы в США состоялись в ноябре 2024 года. Избранный президент Америки Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2025 года

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Лидеры европейских стран совсем не интересуют нового президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU сказала замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. «Европа является объединением либерального лагеря, который ставил палки в колеса Трампу. Известно, что Лейбористская партия Великобритании напрямую отправляла эмиссаров, которые помогали кандидату от демократов Камале Харрис. Сегодняшняя европейская верхушка Трампа не интересует. Он может ударить либералов их же оружием и привести протестом к власти нужные ему „правые“ правительства, а потом передоговариваться», — считает политолог. Выборы в США состоялись в ноябре 2024 года. Избранный президент Америки Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2025 года
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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