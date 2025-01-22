Пермякам предрекли замедление роста зарплат

Зарплаты жителей Перми перестанут расти так интенсивно, как в 2024 году. Это обусловлено тем, что в 2025 году у предприятий больше нет возможности продолжать участвовать в зарплатной гонке, сообщает РБК Пермь.
«В 2024 году предприятия региона вступили в ценовую борьбу за сотрудников. Зарплаты в некоторых отраслях взлетели сразу на 67%, например, в сфере административного персонала. Такому росту способствовал дефицит кадров, пик которого пришелся именно на 2024 год. Однако экономисты отмечают, что этому есть предел. В 2025 у предприятий больше нет возможности продолжать участвовать в зарплатной гонке», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков.
Кроме того, работодатели начинают замечать необоснованность дальнейшего повышения зарплат при аналогичных показателях производительности труда. Высокая ключевая ставка также будет способствовать замедлению темпов роста заработных плат в следующем году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!