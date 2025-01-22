Якушев назвал регионы, где «Единой России» будет сложно на выборах 2025 года

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что сложности в региональных компаниях ждут партию в тех регионах, где будут проводится выборы сразу нескольких уровней власти. Об этом политик заявил журналистам.
«Сложности ждут единороссов в Костромской, Калужской областях, республике Коми, где избираются и губернатор, и местные парламенты. Другой категорией регионов, к которым у партии будет повышенное внимание, являются территории, находящиеся рядом с зоной проведения специальной военной операции. В электоральном цикле 2025 года к ним относятся Белгородская и Курская области», — сказал Якушев.
Ранее секретарь Генсовета партии рассказал, что главным приоритетом партии «Единая Россия» в ближайшие полгода будет поддержка участников спецоперации на Украине, а также их близких. В первую очередь, сказал Владимир Якушев, перед партией сейчас стоит задача — облегчить получение статуса ветерана боевых действия для жителей Курской области.
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