22 января 2025

Якушев назвал регионы, где «Единой России» будет сложно на выборах 2025 года

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Сложности ждут единороссов в Костромской, Калужской областях, республике Коми, заявил Владимир Якушев
Сложности ждут единороссов в Костромской, Калужской областях, республике Коми, заявил Владимир Якушев Фото:

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что сложности в региональных компаниях ждут партию в тех регионах, где будут проводится выборы сразу нескольких уровней власти. Об этом политик заявил журналистам.

«Сложности ждут единороссов в Костромской, Калужской областях, республике Коми, где избираются и губернатор, и местные парламенты. Другой категорией регионов, к которым у партии будет повышенное внимание, являются территории, находящиеся рядом с зоной проведения специальной военной операции. В электоральном цикле 2025 года к ним относятся Белгородская и Курская области», — сказал Якушев.

Ранее секретарь Генсовета партии рассказал, что главным приоритетом партии «Единая Россия» в ближайшие полгода будет поддержка участников спецоперации на Украине, а также их близких. В первую очередь, сказал Владимир Якушев, перед партией сейчас стоит задача — облегчить получение статуса ветерана боевых действия для жителей Курской области.

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Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что сложности в региональных компаниях ждут партию в тех регионах, где будут проводится выборы сразу нескольких уровней власти. Об этом политик заявил журналистам. «Сложности ждут единороссов в Костромской, Калужской областях, республике Коми, где избираются и губернатор, и местные парламенты. Другой категорией регионов, к которым у партии будет повышенное внимание, являются территории, находящиеся рядом с зоной проведения специальной военной операции. В электоральном цикле 2025 года к ним относятся Белгородская и Курская области», — сказал Якушев. Ранее секретарь Генсовета партии рассказал, что главным приоритетом партии «Единая Россия» в ближайшие полгода будет поддержка участников спецоперации на Украине, а также их близких. В первую очередь, сказал Владимир Якушев, перед партией сейчас стоит задача — облегчить получение статуса ветерана боевых действия для жителей Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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