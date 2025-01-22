Поляка отправили за решетку за шлепок по ягодицам

В Таиланде гражданин Польши, по имени Петр, оказался за решеткой после того, как отказался извиниться перед местной женщиной, которую шлепнул по ягодицам в магазине. Об этом сообщает The Thaiger.
«Инцидент произошел в Бангкоке, куда Петр приехал отдыхать. 12 января он зашел в продуктовый магазин и шлепнул незнакомую женщину по ягодицам. Женщина, удивленная его поступком, сначала подумала, что это шутка от знакомого, но когда Петр не извинился и ушел, она почувствовала себя оскорбленной и решила обратиться в полицию, чтобы получить извинения», — заявляет таиландская медиакомпания The Thaiger.
Благодаря записям с камеры видеонаблюдения полиция быстро установила личность поляка и нашла квартиру, которую он снимал. Владелец квартиры получил просьбу передать мужчине повестку, чтобы тот пришел в отделение и извинился. Тем не менее, Петр проигнорировал данное требование.
14 января Петра арестовали и задержали. Ему было выдвинуто обвинение в сексуальном насилии, за которое возможно наказание вплоть до десяти лет лишения свободы или штраф на сумму до 200 тысяч бат, или же и то, и другое в зависимости от решения суда. В свою защиту поляк заявил, что «не шлепал ее сильно и делал это много раз в клубах — никто не жаловался». Услышав эти оправдания, женщина решила довести дело до суда и предъявила обвинение в сексуальных домогательствах.
Ранее Польские туристы пожаловались на отдыхающих россиян в Таиланде. Граждан Польши возмущает, что русские громко говорят и веселятся. Также поляков раздражают меню и названия магазинов на русском языке.
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