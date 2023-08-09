Польские туристы пожаловались на отдыхающих россиян в Таиланде

09 августа 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Граждан Польши возмущает, что русские в Тайланде громко говорят и веселятся Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристов из Польши возмутило большое количество граждан России среди отдыхающих в Тайланде. Своим недовольством поляки поделились в социальных сетях. «Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — цитирует комментарий одного из польских туристов издание «Wirtualna Polska». Другой турист предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Граждан Польши возмущает, что русские громко говорят и веселятся. Также поляков раздражают меню и названия магазинов на русском языке. Ранее URA.RU сообщало, что поляков раздражают отдыхающие на курортах Турции русские и украинские туристы. По словам польского обозревателя Конрада Ренкаса, поведение польских туристов выглядит смешно и нелепо, учитывая, что граждане России и Украины не проявляют агрессии друг к другу.

Туристов из Польши возмутило большое количество граждан России среди отдыхающих в Тайланде. Своим недовольством поляки поделились в социальных сетях. «Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — цитирует комментарий одного из польских туристов издание «Wirtualna Polska». Другой турист предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Граждан Польши возмущает, что русские громко говорят и веселятся. Также поляков раздражают меню и названия магазинов на русском языке. Ранее URA.RU сообщало, что поляков раздражают отдыхающие на курортах Турции русские и украинские туристы. По словам польского обозревателя Конрада Ренкаса, поведение польских туристов выглядит смешно и нелепо, учитывая, что граждане России и Украины не проявляют агрессии друг к другу.