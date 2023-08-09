Польские туристы пожаловались на отдыхающих россиян в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куба. архив., пляж, cuba, отдых на море, океанский пляж, карибы, карибское море, танцы на пляже, отдых на кубе
Граждан Польши возмущает, что русские в Тайланде громко говорят и веселятся Фото:

Туристов из Польши возмутило большое количество граждан России среди отдыхающих в Тайланде. Своим недовольством поляки поделились в социальных сетях.

«Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — цитирует комментарий одного из польских туристов издание «Wirtualna Polska».

Другой турист предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Граждан Польши возмущает, что русские громко говорят и веселятся. Также поляков раздражают меню и названия магазинов на русском языке.

Ранее URA.RU сообщало, что поляков раздражают отдыхающие на курортах Турции русские и украинские туристы. По словам польского обозревателя Конрада Ренкаса, поведение польских туристов выглядит смешно и нелепо, учитывая, что граждане России и Украины не проявляют агрессии друг к другу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристов из Польши возмутило большое количество граждан России среди отдыхающих в Тайланде. Своим недовольством поляки поделились в социальных сетях. «Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — цитирует комментарий одного из польских туристов издание «Wirtualna Polska». Другой турист предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Граждан Польши возмущает, что русские громко говорят и веселятся. Также поляков раздражают меню и названия магазинов на русском языке. Ранее URA.RU сообщало, что поляков раздражают отдыхающие на курортах Турции русские и украинские туристы. По словам польского обозревателя Конрада Ренкаса, поведение польских туристов выглядит смешно и нелепо, учитывая, что граждане России и Украины не проявляют агрессии друг к другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...