У театров Пермского края семь номинаций на «Золотую Маску»

Постановку Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского «Похождения повесы» выдвинули на четыре номинации премии «Золотая Маска». Всего пермские театры участвуют в семи номинациях на премию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
«У театров Пермского края — 7 номинаций на „Золотую Маску“! Имена победителей будут названы на ХХХI торжественной церемонии вручения премий, которая может пройти в Казани», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Министерства культуры Пермского края.
Отмечается, что экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска» подвел итоги работы в конкурсном цикле за 2023 и 2024 год. Опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» будет бороться за победу в номинации «Лучший спектакль. Опера». Еще двумя соискателями премии «Золотая Маска» стали Карлен Манукян и Екатерина Проценко за исполнение в этой же опере главных партий «Тома» и «Энн». Эксперты их выдвинули в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль.
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