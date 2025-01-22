22 января 2025

У театров Пермского края семь номинаций на «Золотую Маску»

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Постановку Пермской оперы выдвинули на четыре номинации премии «Золотая Маска»
Постановку Пермской оперы выдвинули на четыре номинации премии «Золотая Маска» Фото:

Постановку Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского «Похождения повесы» выдвинули на четыре номинации премии «Золотая Маска». Всего пермские театры участвуют в семи номинациях на премию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

«У театров Пермского края — 7 номинаций на „Золотую Маску“! Имена победителей будут названы на ХХХI торжественной церемонии вручения премий, которая может пройти в Казани», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Министерства культуры Пермского края.

Отмечается, что экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска» подвел итоги работы в конкурсном цикле за 2023 и 2024 год. Опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» будет бороться за победу в номинации «Лучший спектакль. Опера». Еще двумя соискателями премии «Золотая Маска» стали Карлен Манукян и Екатерина Проценко за исполнение в этой же опере главных партий «Тома» и «Энн». Эксперты их выдвинули в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль.

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Постановку Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского «Похождения повесы» выдвинули на четыре номинации премии «Золотая Маска». Всего пермские театры участвуют в семи номинациях на премию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта. «У театров Пермского края — 7 номинаций на „Золотую Маску“! Имена победителей будут названы на ХХХI торжественной церемонии вручения премий, которая может пройти в Казани», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Министерства культуры Пермского края. Отмечается, что экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска» подвел итоги работы в конкурсном цикле за 2023 и 2024 год. Опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» будет бороться за победу в номинации «Лучший спектакль. Опера». Еще двумя соискателями премии «Золотая Маска» стали Карлен Манукян и Екатерина Проценко за исполнение в этой же опере главных партий «Тома» и «Энн». Эксперты их выдвинули в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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