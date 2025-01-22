22 января 2025

Вучич: Украина находится ближе всего к вступлению в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках
Вучич спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках Фото:

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина политически ближе к членству в Евросоюзе, чем Сербия и другие страны-кандидаты. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Pink, комментируя свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вучич подчеркнул, что обсуждались вопросы мира и европейского пути обеих стран.

«Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — отметил сербский лидер в ходе интервью.

На экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Вучича с Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудили текущую геополитическую ситуацию, перспективы налаживания долгосрочного мира в Европе, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, передает «Царьград». Оба президента подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества.

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина политически ближе к членству в Евросоюзе, чем Сербия и другие страны-кандидаты. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Pink, комментируя свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вучич подчеркнул, что обсуждались вопросы мира и европейского пути обеих стран. «Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — отметил сербский лидер в ходе интервью. На экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Вучича с Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудили текущую геополитическую ситуацию, перспективы налаживания долгосрочного мира в Европе, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, передает «Царьград». Оба президента подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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