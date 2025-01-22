Вучич: Украина находится ближе всего к вступлению в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина политически ближе к членству в Евросоюзе, чем Сербия и другие страны-кандидаты. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Pink, комментируя свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вучич подчеркнул, что обсуждались вопросы мира и европейского пути обеих стран.
«Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — отметил сербский лидер в ходе интервью.
На экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Вучича с Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудили текущую геополитическую ситуацию, перспективы налаживания долгосрочного мира в Европе, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, передает «Царьград». Оба президента подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества.
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