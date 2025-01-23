На Карамовском посту в ЯНАО застряли около 200 авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карамовский пост возобновит движение после расчистки пути в ХМАО
Карамовский пост возобновит движение после расчистки пути в ХМАО Фото:

Из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС Ноябрьска Андрей Смирнов.

«На данный момент на территории Карамовского поста около 200 автомобилей… Дорога Сургут — Салехард перекрыта, в районе Карамовского поста… ГИБДД контролирует данный участок дороги. Муравленко перекрыто, Губкинский перекрыт, в Ноябрьске и в Пуровском районе», — рассказал Смирнов «МигТВ».

Несмотря на скопление машин и холодную погоду, разворачивать пункты обогрева не пришлось — по пути есть две точки общепита, где можно отогреться и поесть. Однако, при необходимости, пункт будет развернут, а топливо предоставлено. Движение откроют после расчистки пути в ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО перекрыли дорогу от Ноябрьска до Карамовского поста, а также продлили ограничения на трассе Сургут — Салехард. Теперь они начинаются с 355-го километра — в районе Муравленко — и оканчивается границей с ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС Ноябрьска Андрей Смирнов. «На данный момент на территории Карамовского поста около 200 автомобилей… Дорога Сургут — Салехард перекрыта, в районе Карамовского поста… ГИБДД контролирует данный участок дороги. Муравленко перекрыто, Губкинский перекрыт, в Ноябрьске и в Пуровском районе», — рассказал Смирнов «МигТВ». Несмотря на скопление машин и холодную погоду, разворачивать пункты обогрева не пришлось — по пути есть две точки общепита, где можно отогреться и поесть. Однако, при необходимости, пункт будет развернут, а топливо предоставлено. Движение откроют после расчистки пути в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО перекрыли дорогу от Ноябрьска до Карамовского поста, а также продлили ограничения на трассе Сургут — Салехард. Теперь они начинаются с 355-го километра — в районе Муравленко — и оканчивается границей с ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...