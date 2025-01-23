На Карамовском посту в ЯНАО застряли около 200 авто

Из-за погодных условий на Карамовском посту в ЯНАО застыли в ожидании порядка 200 автомобилей. Все они следовали со стороны Муравленко, так как дорога из Ноябрьска закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС Ноябрьска Андрей Смирнов.
«На данный момент на территории Карамовского поста около 200 автомобилей… Дорога Сургут — Салехард перекрыта, в районе Карамовского поста… ГИБДД контролирует данный участок дороги. Муравленко перекрыто, Губкинский перекрыт, в Ноябрьске и в Пуровском районе», — рассказал Смирнов «МигТВ».
Несмотря на скопление машин и холодную погоду, разворачивать пункты обогрева не пришлось — по пути есть две точки общепита, где можно отогреться и поесть. Однако, при необходимости, пункт будет развернут, а топливо предоставлено. Движение откроют после расчистки пути в ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО перекрыли дорогу от Ноябрьска до Карамовского поста, а также продлили ограничения на трассе Сургут — Салехард. Теперь они начинаются с 355-го километра — в районе Муравленко — и оканчивается границей с ХМАО.
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