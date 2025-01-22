В Челябинске из-за морозов не отменят уроки для школьников

Утренняя температура составляет -19 градусов
В Челябинске из-за морозов 23 января не отменят уроки для школьников. Об этом сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).
«Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявляет ЕДДС в своем telegram-канале.
Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до 19 градусов. При этом ощущается как -25 градусов, осадков нет.
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