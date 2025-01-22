22 января 2025

В Челябинске из-за морозов не отменят уроки для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренняя температура составляет -19 градусов
Утренняя температура составляет -19 градусов Фото:

В Челябинске из-за морозов 23 января не отменят уроки для школьников. Об этом сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). 

«Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявляет ЕДДС в своем telegram-канале. 

Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до 19 градусов. При этом ощущается как -25 градусов, осадков нет. 

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В Челябинске из-за морозов 23 января не отменят уроки для школьников. Об этом сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).  «Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявляет ЕДДС в своем telegram-канале.  Согласно сервису «Яндекс. Погода» температура воздуха с пяти утра опустилась до 19 градусов. При этом ощущается как -25 градусов, осадков нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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