В ХМАО многие школьники первой смены не пойдут на уроки из-за погоды

В ХМАО отменили занятия у многих школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -36,2 градус, ветер два метра в секунду», — написано на сайте.
Актированный день для школьников с 1-го по 4-й класс объявлен в следующих населенных пунктах: Когалым, Покачи, Ханты-Мансийск, Белогорье, Каюкова, Русскинская, Согом, Шапша, Шугур, Юмас, Ягурьях, Куть-Ях, Сентябрьский, Угут, Салым, Мортка, Луговой, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кондинское, Болчары,Куминский, Полноват, Шайтанка, Ванзеват, Березово, Ванзетур, Теги, Нижнесортымский, Аган, Федоровский Тром-Аган,Ульт-Ягун, Агриш, Каменное, Батово,Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговой, Нялинское, Сибирский, Троица, Белогорье, Пырьях, Реполово, Тюди, Кедровый, Алтай. Полностью отменены занятия в школах Кимкьясуйя, Сосьвы, Верхнеказымского, Казыма, Белоярского, Лыхмы, Няксимволь и Хулимсунта.
Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый алым, Приобье, Октябрьское, Андра, Серьгино, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Лянтор, Сытомино, Лямина, Лемпино, Пыть-Ях, Сайгатина, Нефтеюганск, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Сургут, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы — населенные пункты, где от занятий освобождены ученики с 1-го по 8-й класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
В Югре грядет потепление после нескольких дней морозов. Холода закончатся с 24 января.
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