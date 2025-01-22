В ХМАО после морозов грядет потепление

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В ХМАО потеплеет после 24 января
В ХМАО потеплеет после 24 января Фото:

В Югре грядет потепление после нескольких дней морозов Холода закончатся с 24 января, сообщает портал Gismeteo.

«Погода в Ханты-Мансийске. 24 января -9 градусов», сообщается на портале. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске столбик термометра поднимется выше -10 градусов.

В последние дни в Югре установились сильные морозы. Из-за них школьникам пришлось отменить занятия.

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В Югре грядет потепление после нескольких дней морозов Холода закончатся с 24 января, сообщает портал Gismeteo. «Погода в Ханты-Мансийске. 24 января -9 градусов», сообщается на портале. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске столбик термометра поднимется выше -10 градусов. В последние дни в Югре установились сильные морозы. Из-за них школьникам пришлось отменить занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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