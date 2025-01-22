В ХМАО после морозов грядет потепление

В ХМАО потеплеет после 24 января
В Югре грядет потепление после нескольких дней морозов Холода закончатся с 24 января, сообщает портал Gismeteo.
«Погода в Ханты-Мансийске. 24 января -9 градусов», сообщается на портале. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске столбик термометра поднимется выше -10 градусов.
В последние дни в Югре установились сильные морозы. Из-за них школьникам пришлось отменить занятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!