22 января 2025

Жители Ноябрьска массово жалуются на разваливающиеся после капремонта дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноябряне жалуются на качество капремонта
Ноябряне жалуются на качество капремонта Фото:

Осенью 2024 года в Ноябрьске (ЯНАО) прошел капитальный ремонт почти двадцати домов. Здания обшили сайдингом и подвели под единый стиль, однако люди массово пишут жалобы. Дело в том, что после капремонта прошло всего несколько месяцев, а сайдинг уже отваливается и слетает. Ноябряне жалуются на опасность нахождения рядом с такими домами, а также на громкий стук обшивки о стены, когда дует ветер.

«Осенний капитальный ремонт не выдержал… Обшивка стучит от ветра по дому и действует на нервы. Надеюсь, обратят внимание на качество выполнения таких работ!» — написал один из горожан в telegram-канале NSK. «Опасный сайдинг», — пишет другой под фото слетевшей обшивки.

Из-за качества капремонта уже произошло происшествие — порча имущества двоих людей. Лист сайдинга отвалился с дома и прилетел прямо по машинам. Как результат — вмятины и соскобленная краска.

Обновлено в 07:55:

Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Ноябрьска. ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осенью 2024 года в Ноябрьске (ЯНАО) прошел капитальный ремонт почти двадцати домов. Здания обшили сайдингом и подвели под единый стиль, однако люди массово пишут жалобы. Дело в том, что после капремонта прошло всего несколько месяцев, а сайдинг уже отваливается и слетает. Ноябряне жалуются на опасность нахождения рядом с такими домами, а также на громкий стук обшивки о стены, когда дует ветер. «Осенний капитальный ремонт не выдержал… Обшивка стучит от ветра по дому и действует на нервы. Надеюсь, обратят внимание на качество выполнения таких работ!» — написал один из горожан в telegram-канале NSK. «Опасный сайдинг», — пишет другой под фото слетевшей обшивки. Из-за качества капремонта уже произошло происшествие — порча имущества двоих людей. Лист сайдинга отвалился с дома и прилетел прямо по машинам. Как результат — вмятины и соскобленная краска. Обновлено в 07:55: Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Ноябрьска. ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...