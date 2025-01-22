Осенью 2024 года в Ноябрьске (ЯНАО) прошел капитальный ремонт почти двадцати домов. Здания обшили сайдингом и подвели под единый стиль, однако люди массово пишут жалобы. Дело в том, что после капремонта прошло всего несколько месяцев, а сайдинг уже отваливается и слетает. Ноябряне жалуются на опасность нахождения рядом с такими домами, а также на громкий стук обшивки о стены, когда дует ветер.
«Осенний капитальный ремонт не выдержал… Обшивка стучит от ветра по дому и действует на нервы. Надеюсь, обратят внимание на качество выполнения таких работ!» — написал один из горожан в telegram-канале NSK. «Опасный сайдинг», — пишет другой под фото слетевшей обшивки.
Из-за качества капремонта уже произошло происшествие — порча имущества двоих людей. Лист сайдинга отвалился с дома и прилетел прямо по машинам. Как результат — вмятины и соскобленная краска.
Обновлено в 07:55:
Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Ноябрьска. ответ ожидается.
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