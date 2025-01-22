В Челябинске водитель Hyundai Solaris погиб после того, как сначала столкнулся с Opel Astra, а после с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ города.
«Вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе, произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом „Волгабас“. В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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