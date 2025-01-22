22 января 2025

Челябинец скончался после столкновения с легковушкой и автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Hyundai Solaris погиб в ДТП
Водитель Hyundai Solaris погиб в ДТП Фото:

В Челябинске водитель Hyundai Solaris погиб после того, как сначала столкнулся с Opel Astra, а после с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ города.

«Вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе, произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом „Волгабас“. В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

От удара мужчина скончался на месте ДТП
От удара мужчина скончался на месте ДТП
Фото:

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В Челябинске водитель Hyundai Solaris погиб после того, как сначала столкнулся с Opel Astra, а после с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ города. «Вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе, произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом „Волгабас“. В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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