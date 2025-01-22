«Вынесли элитные украшения»: в Екатеринбурге обокрали особняк бизнесмена, пока он отдыхал в Таиланде

В Екатеринбурге обокрали особняк бизнесмена, пока он отдыхал в Таиланде

23 января 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Добычей воров стали часы и украшения на сумму 3,4 млн рублей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неизвестные обокрали дом жителя Екатеринбурга, который имеет цветочный бизнес и на момент кражи был в Таиланде. Из особняка вынесли драгоценности и часы от мировых брендов на 1,4 млн рублей, сообщил URA.RU источник. «Бизнесмен с женой отдыхал в Тайланде. 22 января кто-то взломал дверь его коттеджа на улице Планетной. Он похитил часы ювелирные украшения на 2,8 млн и часы за 600 тысяч рублей. Чтобы достать их, вор выкинул из окна второго этажа сейф, где хранились часы. Сейф сломался, и домушник скрылся с добычей», — рассказал собеседник агентства. В числе похищенных им вещей оказались украшения от всемирно известных дизайнеров: браслет Cartier, серьги и подвески Van Cleef & Arpels, часы Armand Nicolet и Breitling. О краже заявил сын-студент бизнесмена, который в Таиланд не поехал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные обокрали дом жителя Екатеринбурга, который имеет цветочный бизнес и на момент кражи был в Таиланде. Из особняка вынесли драгоценности и часы от мировых брендов на 1,4 млн рублей, сообщил URA.RU источник. «Бизнесмен с женой отдыхал в Тайланде. 22 января кто-то взломал дверь его коттеджа на улице Планетной. Он похитил часы ювелирные украшения на 2,8 млн и часы за 600 тысяч рублей. Чтобы достать их, вор выкинул из окна второго этажа сейф, где хранились часы. Сейф сломался, и домушник скрылся с добычей», — рассказал собеседник агентства. В числе похищенных им вещей оказались украшения от всемирно известных дизайнеров: браслет Cartier, серьги и подвески Van Cleef & Arpels, часы Armand Nicolet и Breitling. О краже заявил сын-студент бизнесмена, который в Таиланд не поехал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».