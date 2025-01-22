22 января 2025

«Вынесли элитные украшения»: в Екатеринбурге обокрали особняк бизнесмена, пока он отдыхал в Таиланде

В Екатеринбурге обокрали особняк бизнесмена, пока он отдыхал в Таиланде
© Служба новостей «URA.RU»
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Добычей воров стали часы и украшения на сумму 3,4 млн рублей (архивное фото) Фото:

Неизвестные обокрали дом жителя Екатеринбурга, который имеет цветочный бизнес и на момент кражи был в Таиланде. Из особняка вынесли драгоценности и часы от мировых брендов на 1,4 млн рублей, сообщил URA.RU источник.

«Бизнесмен с женой отдыхал в Тайланде. 22 января кто-то взломал дверь его коттеджа на улице Планетной. Он похитил часы ювелирные украшения на 2,8 млн и часы за 600 тысяч рублей. Чтобы достать их, вор выкинул из окна второго этажа сейф, где хранились часы. Сейф сломался, и домушник скрылся с добычей», — рассказал собеседник агентства.

В числе похищенных им вещей оказались украшения от всемирно известных дизайнеров: браслет Cartier, серьги и подвески Van Cleef & Arpels, часы Armand Nicolet и Breitling. О краже заявил сын-студент бизнесмена, который в Таиланд не поехал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

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Неизвестные обокрали дом жителя Екатеринбурга, который имеет цветочный бизнес и на момент кражи был в Таиланде. Из особняка вынесли драгоценности и часы от мировых брендов на 1,4 млн рублей, сообщил URA.RU источник. «Бизнесмен с женой отдыхал в Тайланде. 22 января кто-то взломал дверь его коттеджа на улице Планетной. Он похитил часы ювелирные украшения на 2,8 млн и часы за 600 тысяч рублей. Чтобы достать их, вор выкинул из окна второго этажа сейф, где хранились часы. Сейф сломался, и домушник скрылся с добычей», — рассказал собеседник агентства. В числе похищенных им вещей оказались украшения от всемирно известных дизайнеров: браслет Cartier, серьги и подвески Van Cleef & Arpels, часы Armand Nicolet и Breitling. О краже заявил сын-студент бизнесмена, который в Таиланд не поехал. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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