Россияне стали покупать больше водки

В 2024 году продажи водки в России увеличились. За год было реализовано 76 млн декалитров водки, что на 0,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Также наблюдается рост в категориях других спиртных напитков, включая коньяк и джин.
«В 2024 году в России было продано 76 млн декалитров водки, что на 0,6% больше, чем годом ранее (75,5 млн декалитров). В категории ликеро-водочных изделий было реализовано за 2024 год 16,6 млн декалитров», — передает РБК. Сообщается, что также наблюдается увеличение продаж коньяка, которые выросли на 2,1% и составили 14,1 млн декалитров. Также отмечается рост в категории «другие спиртные напитки», включающей джин, ром, виски, текилу и прочие, на 14,4%, достигнув 14,4 млн декалитров.
Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский указал на рост категории «другие спиртные напитки», что объясняется увеличением производства таких напитков как ром, виски и джин непосредственно в России. По словам Московского, значительная локализация этих напитков привела к снижению среднего чека для российских потребителей, что, в свою очередь, способствовало увеличению объемов их продаж. «Рост, который мы наблюдаем, связан не с увеличением импорта, а с повышением продаж алкогольных напитков, производимых в России. Более того, эти напитки часто производятся из сырья, полученного из России или соседних дружественных стран», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост цен на водку на 3,7%. Кроме того, с начала 2025 года предполагается увеличение стоимости этилового спирта на 19%, как сообщает крупнейший производитель спирта компания «Росспиртпром». Ожидается, что цена за декалитр спирта составит 1060 рублей.
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