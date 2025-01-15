Цены на водку рекордно взлетели, пока россияне праздновали Новый год

В России цены на водку за период с 1 по 13 января выросли на 3,7%. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.
«За период с 1 по 13 января 2025 года цены изменились: на водку + 3,7%», — следует из данных статистики. Последняя была распространена Росстатом на официальном сайте.
С началом 2025 года в России ожидалось повышение цен на этиловый спирт на 19%. По данным, предоставленным ведущим производителем спирта компанией «Росспиртпром», стоимость декалитра спирта достигнет 1060 рублей. Увеличение цен обусловлено высокой ключевой ставкой Центрального банка и повышением затрат на сырье, необходимое для производства. Подробности о том, какое влияние это окажет на стоимость алкогольных напитков — в материале URA.RU.
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