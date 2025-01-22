Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал, как прошел его 44-й день рождения, который отметился оригинальным сюрпризом от его команды. Как сообщил Ярушин в соцсетях, его коллеги каждый год устраивают ему неожиданные поздравительные квесты.
«Каждый раз на мой день рождения, ребята из команды устраивают сюрпризы. Они бывают разные и подарки тоже. Мой директор сообщил, что мы едем на важную встречу, но мы приехали на базу и, конечно, там оказались ребята и креативно поздравили с 44-ым днем моего рождения», — поделился Ярушин в telegram-канале.
В своем посте шоумен также выразил благодарность своей команде. Кроме того, Ярушин упомянул, что в прошлом году коллеги организовали для него квест по офису, где финальным призом стали новые кроссовки, спрятанные на люстре.
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