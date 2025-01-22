22 января 2025

Челябинский шоумен Ярушин показал, как прошел его день рождения. Фото

Актеру Стасу Ярушину в день рождения устроили сюрприз на базе отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушину исполнилось 44 года
Ярушину исполнилось 44 года Фото:

Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал, как прошел его 44-й день рождения, который отметился оригинальным сюрпризом от его команды. Как сообщил Ярушин в соцсетях, его коллеги каждый год устраивают ему неожиданные поздравительные квесты.

«Каждый раз на мой день рождения, ребята из команды устраивают сюрпризы. Они бывают разные и подарки тоже. Мой директор сообщил, что мы едем на важную встречу, но мы приехали на базу и, конечно, там оказались ребята и креативно поздравили с 44-ым днем моего рождения», — поделился Ярушин в telegram-канале.

В своем посте шоумен также выразил благодарность своей команде. Кроме того, Ярушин упомянул, что в прошлом году коллеги организовали для него квест по офису, где финальным призом стали новые кроссовки, спрятанные на люстре.

День рождение у Стаса Ярушина был 14 января
День рождение у Стаса Ярушина был 14 января
Фото:

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Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, рассказал, как прошел его 44-й день рождения, который отметился оригинальным сюрпризом от его команды. Как сообщил Ярушин в соцсетях, его коллеги каждый год устраивают ему неожиданные поздравительные квесты. «Каждый раз на мой день рождения, ребята из команды устраивают сюрпризы. Они бывают разные и подарки тоже. Мой директор сообщил, что мы едем на важную встречу, но мы приехали на базу и, конечно, там оказались ребята и креативно поздравили с 44-ым днем моего рождения», — поделился Ярушин в telegram-канале. В своем посте шоумен также выразил благодарность своей команде. Кроме того, Ярушин упомянул, что в прошлом году коллеги организовали для него квест по офису, где финальным призом стали новые кроссовки, спрятанные на люстре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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