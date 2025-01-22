Жители Магнитогорска сломали ограждения для прохода по закрытому Северному мосту

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, сломали ограждения для прохода по закрытому на ремонт Северному мосту. Как сообщают в региональном отделении «Народного фронта», горожане жалуются на отсутствие безопасного перехода и сложности с транспортом, из-за чего на дорогу приходится тратить гораздо больше времени.
«Безопасный переход для людей не предусмотрели, оптимальный график работы общественного транспорта не наладили. Итогом стали серьезные неудобства для горожан: многие теперь вынуждены тратить на дорогу в два-три раза больше времени», — уточнили в «Народном фронте».
Кроме нехватки транспорта в Ленинский и Орджоникидзевский районы города, семьям с маленькими детьми изменили место обслуживания в медучреждении. Жители жалуются на то, что в городской мэрии не предприняли достаточных мер, чтобы обеспечить транспортную доступность. «Народный фронт» обратился в администрацию города и прокуратуру с просьбой восстановить права магнитогорцев.
Северный мост в Магнитогорске был полностью закрыт на ремонт с 8 января. В горадминистрации уже начали работу по перестройке маршрутов автобусов для удобства жителей. Мост будет закрыт почти на год.
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