«Был очень замкнутым»: в Екатеринбурге школьник покончил с собой

В Екатеринбурге школьник покончил с собой

23 января 2025 в 10:36 Размер текста - 17 +

Что довело ребенка до самоубийства, выяснят следователи Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Советской 15-летний подросток совершил суицид. О трагедии, которая случилась вечером 22 января, URA.RU сообщил источник. «Тело девятиклассника было найдено возле дома №39 прохожими. Парень не оставил предсмертной записки. Знакомые отозвались о нем как о хорошем человеке, но очень замкнутом. Говорят, что среди большого количества людей он чувствовал себя неуютно», — рассказал собеседник агентства. Возможно, именно по этой причине мальчик не ходил в последнее время в школу. Родным он заявил, что не хочет учиться. При этом ребенок не посещал и психолога, на учете у психиатра не состоял и мыслей о суициде никогда не высказывал. В свердловском СК от комментария по поводу трагедии отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Советской 15-летний подросток совершил суицид. О трагедии, которая случилась вечером 22 января, URA.RU сообщил источник. «Тело девятиклассника было найдено возле дома №39 прохожими. Парень не оставил предсмертной записки. Знакомые отозвались о нем как о хорошем человеке, но очень замкнутом. Говорят, что среди большого количества людей он чувствовал себя неуютно», — рассказал собеседник агентства. Возможно, именно по этой причине мальчик не ходил в последнее время в школу. Родным он заявил, что не хочет учиться. При этом ребенок не посещал и психолога, на учете у психиатра не состоял и мыслей о суициде никогда не высказывал. В свердловском СК от комментария по поводу трагедии отказались.