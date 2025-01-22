22 января 2025

«Был очень замкнутым»: в Екатеринбурге школьник покончил с собой

В Екатеринбурге школьник покончил с собой
© Служба новостей «URA.RU»
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Место убийства полуторамесячного ребенка. Екатеринбург , следственный комитет, силовики, следователь, ск рф, сотрудник ск, следственные действия
Что довело ребенка до самоубийства, выяснят следователи Фото:

В Екатеринбурге на улице Советской 15-летний подросток совершил суицид. О трагедии, которая случилась вечером 22 января, URA.RU сообщил источник.

«Тело девятиклассника было найдено возле дома №39 прохожими. Парень не оставил предсмертной записки. Знакомые отозвались о нем как о хорошем человеке, но очень замкнутом. Говорят, что среди большого количества людей он чувствовал себя неуютно», — рассказал собеседник агентства.

Возможно, именно по этой причине мальчик не ходил в последнее время в школу. Родным он заявил, что не хочет учиться. При этом ребенок не посещал и психолога, на учете у психиатра не состоял и мыслей о суициде никогда не высказывал. В свердловском СК от комментария по поводу трагедии отказались.

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В Екатеринбурге на улице Советской 15-летний подросток совершил суицид. О трагедии, которая случилась вечером 22 января, URA.RU сообщил источник. «Тело девятиклассника было найдено возле дома №39 прохожими. Парень не оставил предсмертной записки. Знакомые отозвались о нем как о хорошем человеке, но очень замкнутом. Говорят, что среди большого количества людей он чувствовал себя неуютно», — рассказал собеседник агентства. Возможно, именно по этой причине мальчик не ходил в последнее время в школу. Родным он заявил, что не хочет учиться. При этом ребенок не посещал и психолога, на учете у психиатра не состоял и мыслей о суициде никогда не высказывал. В свердловском СК от комментария по поводу трагедии отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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