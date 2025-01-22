«Был очень замкнутым»: в Екатеринбурге школьник покончил с собой

В Екатеринбурге на улице Советской 15-летний подросток совершил суицид. О трагедии, которая случилась вечером 22 января, URA.RU сообщил источник.
«Тело девятиклассника было найдено возле дома №39 прохожими. Парень не оставил предсмертной записки. Знакомые отозвались о нем как о хорошем человеке, но очень замкнутом. Говорят, что среди большого количества людей он чувствовал себя неуютно», — рассказал собеседник агентства.
Возможно, именно по этой причине мальчик не ходил в последнее время в школу. Родным он заявил, что не хочет учиться. При этом ребенок не посещал и психолога, на учете у психиатра не состоял и мыслей о суициде никогда не высказывал. В свердловском СК от комментария по поводу трагедии отказались.
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