Задержан свердловский маньяк из 90-х

Его обвиняют в семи убийствах
В Каменск-Уральский (Свердловская область) доставили 53-летнего Виктора П., обвиняемого в семи убийствах в 1990-х. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU.
По его словам, Виктору на момент преступлений было около 20 лет. В числе его жертв трое детей.
«В те года он проходил подозреваемым, но почему-то сумел избежать ответственности», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев воздержались.
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