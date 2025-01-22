22 января 2025

Задержан свердловский маньяк из 90-х

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Его обвиняют в семи убийствах Фото:

В Каменск-Уральский (Свердловская область) доставили 53-летнего Виктора П., обвиняемого в семи убийствах в 1990-х. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU.

По его словам, Виктору на момент преступлений было около 20 лет. В числе его жертв трое детей.

«В те года он проходил подозреваемым, но почему-то сумел избежать ответственности», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев воздержались.

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В Каменск-Уральский (Свердловская область) доставили 53-летнего Виктора П., обвиняемого в семи убийствах в 1990-х. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU. По его словам, Виктору на момент преступлений было около 20 лет. В числе его жертв трое детей. «В те года он проходил подозреваемым, но почему-то сумел избежать ответственности», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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