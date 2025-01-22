Задержан свердловский маньяк из 90-х

23 января 2025 в 10:28 Размер текста - 17 +

Его обвиняют в семи убийствах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Каменск-Уральский (Свердловская область) доставили 53-летнего Виктора П., обвиняемого в семи убийствах в 1990-х. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU. По его словам, Виктору на момент преступлений было около 20 лет. В числе его жертв трое детей. «В те года он проходил подозреваемым, но почему-то сумел избежать ответственности», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменск-Уральский (Свердловская область) доставили 53-летнего Виктора П., обвиняемого в семи убийствах в 1990-х. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU. По его словам, Виктору на момент преступлений было около 20 лет. В числе его жертв трое детей. «В те года он проходил подозреваемым, но почему-то сумел избежать ответственности», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев воздержались.