Полпред в УрФО Артем Жога приехал в Магнитогорск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артём Жога в Екатеринбургском суворовском училище. Екатеринбург , жога артем
Жога работает 23 января в Челябинской области Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 23 января работает в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Артем Жога прибыл в Магнитогорск. Первой остановкой стал памятник „Тыл — фронту“, монумент памяти Великой Отечественной войне», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.

В рабочей поезде полпреда сопровождает губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердинов. В программе также запланировано посещение ПАО «ММК».

Первой остановкой стал монумент «Тыл —фронту»
Первой остановкой стал монумент «Тыл —фронту»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 23 января работает в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Артем Жога прибыл в Магнитогорск. Первой остановкой стал памятник „Тыл — фронту“, монумент памяти Великой Отечественной войне», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. В рабочей поезде полпреда сопровождает губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердинов. В программе также запланировано посещение ПАО «ММК».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...