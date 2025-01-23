Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 23 января работает в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Артем Жога прибыл в Магнитогорск. Первой остановкой стал памятник „Тыл — фронту“, монумент памяти Великой Отечественной войне», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.
В рабочей поезде полпреда сопровождает губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердинов. В программе также запланировано посещение ПАО «ММК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.