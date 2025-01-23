Полпред в УрФО Артем Жога приехал в Магнитогорск. Видео

23 января 2025 в 10:34 Размер текста - 17 +

Жога работает 23 января в Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 23 января работает в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Артем Жога прибыл в Магнитогорск. Первой остановкой стал памятник „Тыл — фронту“, монумент памяти Великой Отечественной войне», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. В рабочей поезде полпреда сопровождает губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердинов. В программе также запланировано посещение ПАО «ММК». Первой остановкой стал монумент «Тыл —фронту» Telegram-канал «УрФО_ИНФО» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 23 января работает в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Артем Жога прибыл в Магнитогорск. Первой остановкой стал памятник „Тыл — фронту“, монумент памяти Великой Отечественной войне», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. В рабочей поезде полпреда сопровождает губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердинов. В программе также запланировано посещение ПАО «ММК».