Пермяки остались без света и отопления в морозы

В Мотовилихинском районе Перми вчера вечером отключили электричество. Жители некоторых микрорайонов сообщают, что утром свет в домах не появился. В частном секторе нет и отопления, пишут горожане в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Жители микрорайона Язовая со вчера 23:30 сидят без света. Это частный сектор, отопления нет, только одни обещания — сделаем до 3:00, 6:00, 10:00», — сетуют пермяки.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу филиала «Россети — Урал» — «Пермэнерго». Ответ на него ожидается.
Обновлено 11:20: Как сообщили URA.RU в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго», в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция №2185 запитана от передвижной дизель-электростанции . Это позволило обеспечить электроснабжение потребителей по улицам Новозвягинской, Березниковской и Зеленой.
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