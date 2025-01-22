22 января 2025

Пермяки остались без света и отопления в морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Электричество в Мотовилихе отключили вечером 22 января
Электричество в Мотовилихе отключили вечером 22 января Фото:

В Мотовилихинском районе Перми вчера вечером отключили электричество. Жители некоторых микрорайонов сообщают, что утром свет в домах не появился. В частном секторе нет и отопления, пишут горожане в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Жители микрорайона Язовая со вчера 23:30 сидят без света. Это частный сектор, отопления нет, только одни обещания — сделаем до 3:00, 6:00, 10:00», — сетуют пермяки.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу филиала «Россети — Урал» — «Пермэнерго». Ответ на него ожидается.

Обновлено 11:20: Как сообщили URA.RU в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго», в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция №2185 запитана от передвижной дизель-электростанции . Это позволило обеспечить электроснабжение потребителей по улицам Новозвягинской, Березниковской и Зеленой.

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В Мотовилихинском районе Перми вчера вечером отключили электричество. Жители некоторых микрорайонов сообщают, что утром свет в домах не появился. В частном секторе нет и отопления, пишут горожане в telegram-канале «ЧП Пермь». «Жители микрорайона Язовая со вчера 23:30 сидят без света. Это частный сектор, отопления нет, только одни обещания — сделаем до 3:00, 6:00, 10:00», — сетуют пермяки. URA.RU отправило запрос в пресс-службу филиала «Россети — Урал» — «Пермэнерго». Ответ на него ожидается. Обновлено 11:20: Как сообщили URA.RU в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго», в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция №2185 запитана от передвижной дизель-электростанции . Это позволило обеспечить электроснабжение потребителей по улицам Новозвягинской, Березниковской и Зеленой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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