Боец ВС РФ в одиночку обратил украинских солдат в бегство

Минобороны: рядовой Гарипов в одиночку дал отпор диверсионной группе ВСУ
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Рядовой армии РФ вступил в бой с диверсантами ВСУ
Рядовой армии РФ вступил в бой с диверсантами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядовой ВС РФ Ильфат Гарипов в одиночку успешно отразил атаку украинской диверсионной группы, заставив ее отступить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Во время наблюдения с поста Гарипов заметил движение противника и решил устроить засаду.

«В сумерках Ильфат обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск. Ильфат Гарипов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков», — говорится в сообщении Минобороны РФ.  Гарипов сумел незаметно подобраться и организовал огневую позицию на предполагаемом маршруте движения противника, эффективно используя местность. Как только вражеская группа вошла в зону поражения, он открыл огонь.

Отмечается, что в самом начале боя украинские диверсионные группы потерпели значительные потери. В результате чего были вынуждены отступить, оставив на поле боя своих раненых.

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Рядовой ВС РФ Ильфат Гарипов в одиночку успешно отразил атаку украинской диверсионной группы, заставив ее отступить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Во время наблюдения с поста Гарипов заметил движение противника и решил устроить засаду. «В сумерках Ильфат обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск. Ильфат Гарипов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков», — говорится в сообщении Минобороны РФ.  Гарипов сумел незаметно подобраться и организовал огневую позицию на предполагаемом маршруте движения противника, эффективно используя местность. Как только вражеская группа вошла в зону поражения, он открыл огонь. Отмечается, что в самом начале боя украинские диверсионные группы потерпели значительные потери. В результате чего были вынуждены отступить, оставив на поле боя своих раненых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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