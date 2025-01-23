Боец ВС РФ в одиночку обратил украинских солдат в бегство

Рядовой ВС РФ Ильфат Гарипов в одиночку успешно отразил атаку украинской диверсионной группы, заставив ее отступить. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Во время наблюдения с поста Гарипов заметил движение противника и решил устроить засаду.
«В сумерках Ильфат обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск. Ильфат Гарипов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Гарипов сумел незаметно подобраться и организовал огневую позицию на предполагаемом маршруте движения противника, эффективно используя местность. Как только вражеская группа вошла в зону поражения, он открыл огонь.
Отмечается, что в самом начале боя украинские диверсионные группы потерпели значительные потери. В результате чего были вынуждены отступить, оставив на поле боя своих раненых.
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