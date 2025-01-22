Затягивается разбор самолета «Уральских авиалиний», севшего в пшеничном поле. Фото, видео

23 января 2025 в 11:25 Размер текста - 17 +

Инженеры приступили к финальной стадии разбора самолета Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Все элементы самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, вывезут в Екатеринбург не позже февраля 2025 года, хотя с работами планировали закончить к декабрю 2024-го. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля», — пояснили в авиакомпании. Рабочие уже приступили к финальной части демонтажа деталей воздушного судна Airbus А320. На данный момент разобраны двигатели с навесным оборудованием, капоты и реверсы. Сняты компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними демонтировали стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение выбросят. Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все элементы самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, вывезут в Екатеринбург не позже февраля 2025 года, хотя с работами планировали закончить к декабрю 2024-го. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля», — пояснили в авиакомпании. Рабочие уже приступили к финальной части демонтажа деталей воздушного судна Airbus А320. На данный момент разобраны двигатели с навесным оборудованием, капоты и реверсы. Сняты компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними демонтировали стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение выбросят. Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.