Куйвашев разделил миллиард между свердловскими городами

Более 1,2 миллиарда рублей выделят 15 городам Свердловской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Решение о распределении субсидий принял губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона.
«В этом году начинается реализация нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Мы должны максимально полно войти в нацпроект, обеспечить выполнение всех программ, начатых ранее, добиться целевых ориентиров в повышении качества предоставляемых коммунальных услуг жителям», — сказал Куйвашев.
Больше всего средств выделят Нижнему Тагилу — 194 млн рублей, Первоуральску — 139 млн рублей и Ирбиту — 124,2 млн рублей. Всего власти хотят реализовать 25 проектов.
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