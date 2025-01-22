22 января 2025

Куйвашев разделил миллиард между свердловскими городами

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Церемония присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев дал установки по новому нацпроекту Фото:

Более 1,2 миллиарда рублей выделят 15 городам Свердловской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Решение о распределении субсидий принял губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона.

«В этом году начинается реализация нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Мы должны максимально полно войти в нацпроект, обеспечить выполнение всех программ, начатых ранее, добиться целевых ориентиров в повышении качества предоставляемых коммунальных услуг жителям», — сказал Куйвашев.

Больше всего средств выделят Нижнему Тагилу — 194 млн рублей, Первоуральску — 139 млн рублей и Ирбиту — 124,2 млн рублей. Всего власти хотят реализовать 25 проектов.

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Более 1,2 миллиарда рублей выделят 15 городам Свердловской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Решение о распределении субсидий принял губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона. «В этом году начинается реализация нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Мы должны максимально полно войти в нацпроект, обеспечить выполнение всех программ, начатых ранее, добиться целевых ориентиров в повышении качества предоставляемых коммунальных услуг жителям», — сказал Куйвашев. Больше всего средств выделят Нижнему Тагилу — 194 млн рублей, Первоуральску — 139 млн рублей и Ирбиту — 124,2 млн рублей. Всего власти хотят реализовать 25 проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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