В Пермском крае ликвидировали старинную деревню

С карты Пермского края убрали д. Жгарево в Юсьвинском округе, известную с 1795 года. Решение во втором чтении приняли депутаты заксобрания Прикамья 23 января на пленарном заседании, трансляция которого проходила на сайте парламента.
«Прошу поддержать законопроект во втором чтении», — высказался докладчик по вопросу депутат Владимир Мальчиков. В деревне никто не проживает.
Деревня Жгaнeвo расположена в западной части Юcьвинcкoro округа Пермского края, на левом берегу р. Юcьвa. До ближайшего населенного пункта, деревни Cыcкинo, оставляет 2,92 км, до Юcьвы — 17 км. В деревне нет жилых домов, нет дорог, систем водоснабжения и любых признаков жизнедеятельности.
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