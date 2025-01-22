22 января 2025

В Пермском крае ликвидировали старинную деревню

© Служба новостей «URA.RU»
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В деревне нет жилых домов
В деревне нет жилых домов Фото:

С карты Пермского края убрали д. Жгарево в Юсьвинском округе, известную с 1795 года. Решение во втором чтении приняли депутаты заксобрания Прикамья 23 января на пленарном заседании, трансляция которого проходила на сайте парламента.

«Прошу поддержать законопроект во втором чтении», — высказался докладчик по вопросу депутат Владимир Мальчиков. В деревне никто не проживает.

Деревня Жгaнeвo расположена в западной части Юcьвинcкoro округа Пермского края, на левом берегу р. Юcьвa. До ближайшего населенного пункта, деревни Cыcкинo, оставляет 2,92 км, до Юcьвы — 17 км. В деревне нет жилых домов, нет дорог, систем водоснабжения и любых признаков жизнедеятельности.

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С карты Пермского края убрали д. Жгарево в Юсьвинском округе, известную с 1795 года. Решение во втором чтении приняли депутаты заксобрания Прикамья 23 января на пленарном заседании, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Прошу поддержать законопроект во втором чтении», — высказался докладчик по вопросу депутат Владимир Мальчиков. В деревне никто не проживает. Деревня Жгaнeвo расположена в западной части Юcьвинcкoro округа Пермского края, на левом берегу р. Юcьвa. До ближайшего населенного пункта, деревни Cыcкинo, оставляет 2,92 км, до Юcьвы — 17 км. В деревне нет жилых домов, нет дорог, систем водоснабжения и любых признаков жизнедеятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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