На Ямале движение по зимнику открыли только для полноприводных автомобилей

На территории ЯНАО с 12:00 часов открывается движение полноприводных автомобилей по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы. На границе округа проезд закрыт. К Ханымею движение открыли без ограничений, сообщает окружной дептранспорта.
«С 12 часов открывается движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы для полноприводных автомобилей массой до 15 тонн. На участке Азовы-граница округа проезд закрыт. Об открытии сообщим дополнительно», — пишут окружные власти в Telegram. Движение по дороге к Ханымею открыли без ограничений.
Утром 23 января на Ямале движение от Ноябрьска до Карамовского моста и в сторону населенных пунктов ХМАО открыли для передвижения транспорта. Ограничения оставались на подъездах к Ханымею и на одном из зимников.
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