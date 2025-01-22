22 января 2025

На Ямале движение по зимнику открыли только для полноприводных автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение разрешили полноприводным авто
Движение разрешили полноприводным авто Фото:

На территории ЯНАО с 12:00 часов открывается движение полноприводных автомобилей по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы. На границе округа проезд закрыт. К Ханымею движение открыли без ограничений, сообщает окружной дептранспорта.

«С 12 часов открывается движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы для полноприводных автомобилей массой до 15 тонн. На участке Азовы-граница округа проезд закрыт. Об открытии сообщим дополнительно», — пишут окружные власти в Telegram. Движение по дороге к Ханымею открыли без ограничений.

Утром 23 января на Ямале движение от Ноябрьска до Карамовского моста и в сторону населенных пунктов ХМАО открыли для передвижения транспорта. Ограничения оставались на подъездах к Ханымею и на одном из зимников. 

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На территории ЯНАО с 12:00 часов открывается движение полноприводных автомобилей по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы. На границе округа проезд закрыт. К Ханымею движение открыли без ограничений, сообщает окружной дептранспорта. «С 12 часов открывается движение по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы для полноприводных автомобилей массой до 15 тонн. На участке Азовы-граница округа проезд закрыт. Об открытии сообщим дополнительно», — пишут окружные власти в Telegram. Движение по дороге к Ханымею открыли без ограничений. Утром 23 января на Ямале движение от Ноябрьска до Карамовского моста и в сторону населенных пунктов ХМАО открыли для передвижения транспорта. Ограничения оставались на подъездах к Ханымею и на одном из зимников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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