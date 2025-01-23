Генсек НАТО оценил ущерб от поражения Украины

Проигрыш Украины может стоить НАТО триллионы долларов, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, это значительно превысит текущие расходы альянса на военные нужды.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов», — передает Reuters слова Рютте. Генсек подчеркнул, что в такой ситуации процесс восстановления стратегии сдерживания НАТО на западе потребует значительно больших затрат, чем те, которые рассматриваются в настоящее время.
Кроме того, Рютте призвал увеличить поставки оружия Украине и избегать перемирия на условиях России. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что новые поставки вооружений Украине не повлияют на изменение обстановки на линии фронта, а скорее поспособствуют дальнейшему продолжению конфликта.
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