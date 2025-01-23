Песков раскрыл, даст ли Путин интервью подкастеру Лексу Фридману

Песков: подкастера Фридмана будут предлагать Путину для проведения интервью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что для интервью Путина с Фридманом должны быть условия, требующие дополнительных разъяснений
Дмитрий Песков заявил, что для интервью Путина с Фридманом должны быть условия, требующие дополнительных разъяснений Фото:

Президенту России Владимиру Путину будут предлагать побеседовать с американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы с ним [с Фридманом] на связи, он выходил на нас. Он сказал, что хотел бы приехать в Москву... и обсудить возможность интервью с президентом. Он [Фридман] знает, что это не вопрос ближней перспективы... Он один из тех, кого мы будем предлагать президенту», — заявил Песков во время конференц-колла.

По словам представителя Кремля, Фридман осознает, что встреча с Путиным потребует подготовки и уточнения ряда условий. Песков также добавил, что подкастер родом из России, и в любом случае его визит в Москву будет радостным событием для Кремля.

Ранее американский журналист Лекс Фридман объявил о своих планах посетить Россию с целью проведения интервью с президентом Владимиром Путиным. Фридман подчеркнул, что его стремление встретиться с российским главой обусловлено желанием способствовать налаживанию мира. В начале января он уже взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.

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Президенту России Владимиру Путину будут предлагать побеседовать с американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы с ним [с Фридманом] на связи, он выходил на нас. Он сказал, что хотел бы приехать в Москву... и обсудить возможность интервью с президентом. Он [Фридман] знает, что это не вопрос ближней перспективы... Он один из тех, кого мы будем предлагать президенту», — заявил Песков во время конференц-колла. По словам представителя Кремля, Фридман осознает, что встреча с Путиным потребует подготовки и уточнения ряда условий. Песков также добавил, что подкастер родом из России, и в любом случае его визит в Москву будет радостным событием для Кремля. Ранее американский журналист Лекс Фридман объявил о своих планах посетить Россию с целью проведения интервью с президентом Владимиром Путиным. Фридман подчеркнул, что его стремление встретиться с российским главой обусловлено желанием способствовать налаживанию мира. В начале января он уже взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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