Песков раскрыл, даст ли Путин интервью подкастеру Лексу Фридману

Президенту России Владимиру Путину будут предлагать побеседовать с американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы с ним [с Фридманом] на связи, он выходил на нас. Он сказал, что хотел бы приехать в Москву... и обсудить возможность интервью с президентом. Он [Фридман] знает, что это не вопрос ближней перспективы... Он один из тех, кого мы будем предлагать президенту», — заявил Песков во время конференц-колла.
По словам представителя Кремля, Фридман осознает, что встреча с Путиным потребует подготовки и уточнения ряда условий. Песков также добавил, что подкастер родом из России, и в любом случае его визит в Москву будет радостным событием для Кремля.
Ранее американский журналист Лекс Фридман объявил о своих планах посетить Россию с целью проведения интервью с президентом Владимиром Путиным. Фридман подчеркнул, что его стремление встретиться с российским главой обусловлено желанием способствовать налаживанию мира. В начале января он уже взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.
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