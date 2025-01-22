22 января 2025

Блогер, близкий к Трампу, сказал, что хочет взять интервью у Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист Фридман заявил, что хочет отправиться в РФ для интервью с Путиным
Журналист Фридман заявил, что хочет отправиться в РФ для интервью с Путиным Фото:

Американский журналист Лекс Фридман анонсировал свои планы по поездке в Россию для взятия интервью у президента Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом.

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал Фридман на подкасте Джо Рогана. Однако журналист не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

Фридман также отметил, что его желание взять интервью у российского президента мотивировано стремлением внести свой вклад в установление мира. В начале января он уже провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркивая свою заинтересованность в решении международных конфликтов.

В феврале 2024 года состоялось интервью с Путиным, которое провел журналист Такер Карлсон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что цель интервью — преодолеть информационную блокаду Запада и донести свою позицию до международной аудитории — была успешно достигнута благодаря этому разговору. Главные заявления российского лидера в беседе с Карлсоном — в материале URA.RU.

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Американский журналист Лекс Фридман анонсировал свои планы по поездке в Россию для взятия интервью у президента Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. «Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал Фридман на подкасте Джо Рогана. Однако журналист не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером. Фридман также отметил, что его желание взять интервью у российского президента мотивировано стремлением внести свой вклад в установление мира. В начале января он уже провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркивая свою заинтересованность в решении международных конфликтов. В феврале 2024 года состоялось интервью с Путиным, которое провел журналист Такер Карлсон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что цель интервью — преодолеть информационную блокаду Запада и донести свою позицию до международной аудитории — была успешно достигнута благодаря этому разговору. Главные заявления российского лидера в беседе с Карлсоном — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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