Американский журналист Лекс Фридман анонсировал свои планы по поездке в Россию для взятия интервью у президента Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом.
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал Фридман на подкасте Джо Рогана. Однако журналист не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.
Фридман также отметил, что его желание взять интервью у российского президента мотивировано стремлением внести свой вклад в установление мира. В начале января он уже провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркивая свою заинтересованность в решении международных конфликтов.
В феврале 2024 года состоялось интервью с Путиным, которое провел журналист Такер Карлсон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что цель интервью — преодолеть информационную блокаду Запада и донести свою позицию до международной аудитории — была успешно достигнута благодаря этому разговору. Главные заявления российского лидера в беседе с Карлсоном — в материале URA.RU.
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