Семь человек в Каменске-Уральском убили из-за ваучеров 30 лет назад. Видео

23 января 2025 в 14:53 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в массовом убийстве Виктор Петриченко Фото: Илья Московец © URA.RU Две семьи с двумя детьми могли убить в 1993 году из-за ваучеров. Такой версией с URA.RU поделилась соседка жертв Галина, которая жила с ними в одном подъезде в Каменске-Уральском (Свердловская область). «Говорили, магазины тогда выкупали ваучеры — за бутылку водки у алкашей. То ли она (убитая соседка — прим.URA.RU) что-то рассказывала об этом. Ходили такие слухи [что из-за них убили]», — вспомнила соседка о событиях 30-летней давности. Всего жертвами убийцы стали семь человек: пятеро взрослых и двое детей-школьников. Он забил их молотком и скрылся. Вычислили Виктора Петриченко по ДНК и задержали в Амурской области. Суд отправил обвиняемого до 8 марта за решетку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две семьи с двумя детьми могли убить в 1993 году из-за ваучеров. Такой версией с URA.RU поделилась соседка жертв Галина, которая жила с ними в одном подъезде в Каменске-Уральском (Свердловская область). «Говорили, магазины тогда выкупали ваучеры — за бутылку водки у алкашей. То ли она (убитая соседка — прим.URA.RU) что-то рассказывала об этом. Ходили такие слухи [что из-за них убили]», — вспомнила соседка о событиях 30-летней давности. Всего жертвами убийцы стали семь человек: пятеро взрослых и двое детей-школьников. Он забил их молотком и скрылся. Вычислили Виктора Петриченко по ДНК и задержали в Амурской области. Суд отправил обвиняемого до 8 марта за решетку.