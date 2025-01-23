Семь человек в Каменске-Уральском убили из-за ваучеров 30 лет назад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в массовом убийстве Виктор Петриченко
Подозреваемый в массовом убийстве Виктор Петриченко Фото:

Две семьи с двумя детьми могли убить в 1993 году из-за ваучеров. Такой версией с URA.RU поделилась соседка жертв Галина, которая жила с ними в одном подъезде в Каменске-Уральском (Свердловская область).

«Говорили, магазины тогда выкупали ваучеры — за бутылку водки у алкашей. То ли она (убитая соседка — прим.URA.RU) что-то рассказывала об этом. Ходили такие слухи [что из-за них убили]», — вспомнила соседка о событиях 30-летней давности.

Всего жертвами убийцы стали семь человек: пятеро взрослых и двое детей-школьников. Он забил их молотком и скрылся. Вычислили Виктора Петриченко по ДНК и задержали в Амурской области. Суд отправил обвиняемого до 8 марта за решетку.

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Две семьи с двумя детьми могли убить в 1993 году из-за ваучеров. Такой версией с URA.RU поделилась соседка жертв Галина, которая жила с ними в одном подъезде в Каменске-Уральском (Свердловская область). «Говорили, магазины тогда выкупали ваучеры — за бутылку водки у алкашей. То ли она (убитая соседка — прим.URA.RU) что-то рассказывала об этом. Ходили такие слухи [что из-за них убили]», — вспомнила соседка о событиях 30-летней давности. Всего жертвами убийцы стали семь человек: пятеро взрослых и двое детей-школьников. Он забил их молотком и скрылся. Вычислили Виктора Петриченко по ДНК и задержали в Амурской области. Суд отправил обвиняемого до 8 марта за решетку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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