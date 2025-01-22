Около железнодорожного вокзала в Нижневартовске (ХМАО) транспортная полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом. У него нашли сверток с наркотиками, а при обыске в его гостиничном номере обнаружили еще полкило запрещенных веществ.
«Задержание произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“ неподалеку от железнодорожной станции Нижневартовск. При личном досмотре у гражданина обнаружили сверток с метилэфедроном, а позже в его гостиничном номере нашли более 500 граммов наркотиков, расфасованных для сбыта», — сообщила транспортная полиция на официальном сайте
Полицейские обратили внимание на мужчину, выходящего из лесного массива возле железной дороги. При проверке документов он предъявил сначала национальный паспорт, а затем российский. Данные документов не совпадали. Экспертиза подтвердила, что российский паспорт был поддельным.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина прибыл в ХМАО с целью распространения наркотиков. С ним связались неизвестные, предложившие зарабатывать на «закладках» по 600 рублей за каждую. В Новосибирске ему передали крупную партию наркотиков и поддельный паспорт.
В Нижневартовске подозреваемый снимал гостиничный номер, где занимался фасовал запрещенные вещества. За девять дней он успел оборудовать несколько тайников. Несколько закладок находились рядом с железной дорогой.
На задержанного возбудили уголовные дела за использование поддельного паспорта и за незаконное распространение наркотиков. До суда мужчина будет находиться в СИЗО.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигранта осудили на восемь лет за продажу наркотиков. Он пытался продать крупную партию через интернет.
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