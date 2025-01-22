22 января 2025

У мигранта с поддельным паспортом в ХМАО нашли полкило наркотиков. Фото

Мигрант с фальшивыми документами приехал распространять наркотики в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом и наркотиками около вокзала в Нижневартовске
Полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом и наркотиками около вокзала в Нижневартовске Фото:

Около железнодорожного вокзала в Нижневартовске (ХМАО) транспортная полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом. У него нашли сверток с наркотиками, а при обыске в его гостиничном номере обнаружили еще полкило запрещенных веществ.

«Задержание произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“ неподалеку от железнодорожной станции Нижневартовск. При личном досмотре у гражданина обнаружили сверток с метилэфедроном, а позже в его гостиничном номере нашли более 500 граммов наркотиков, расфасованных для сбыта», — сообщила транспортная полиция на официальном сайте

Полицейские обратили внимание на мужчину, выходящего из лесного массива возле железной дороги. При проверке документов он предъявил сначала национальный паспорт, а затем российский. Данные документов не совпадали. Экспертиза подтвердила, что российский паспорт был поддельным.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина прибыл в ХМАО с целью распространения наркотиков. С ним связались неизвестные, предложившие зарабатывать на «закладках» по 600 рублей за каждую. В Новосибирске ему передали крупную партию наркотиков и поддельный паспорт.

В Нижневартовске подозреваемый снимал гостиничный номер, где занимался фасовал запрещенные вещества. За девять дней он успел оборудовать несколько тайников. Несколько закладок находились рядом с железной дорогой.

На задержанного возбудили уголовные дела за использование поддельного паспорта и за незаконное распространение наркотиков. До суда мужчина будет находиться в СИЗО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигранта осудили на восемь лет за продажу наркотиков. Он пытался продать крупную партию через интернет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около железнодорожного вокзала в Нижневартовске (ХМАО) транспортная полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом. У него нашли сверток с наркотиками, а при обыске в его гостиничном номере обнаружили еще полкило запрещенных веществ. «Задержание произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“ неподалеку от железнодорожной станции Нижневартовск. При личном досмотре у гражданина обнаружили сверток с метилэфедроном, а позже в его гостиничном номере нашли более 500 граммов наркотиков, расфасованных для сбыта», — сообщила транспортная полиция на официальном сайте Полицейские обратили внимание на мужчину, выходящего из лесного массива возле железной дороги. При проверке документов он предъявил сначала национальный паспорт, а затем российский. Данные документов не совпадали. Экспертиза подтвердила, что российский паспорт был поддельным. В ходе расследования выяснилось, что мужчина прибыл в ХМАО с целью распространения наркотиков. С ним связались неизвестные, предложившие зарабатывать на «закладках» по 600 рублей за каждую. В Новосибирске ему передали крупную партию наркотиков и поддельный паспорт. В Нижневартовске подозреваемый снимал гостиничный номер, где занимался фасовал запрещенные вещества. За девять дней он успел оборудовать несколько тайников. Несколько закладок находились рядом с железной дорогой. На задержанного возбудили уголовные дела за использование поддельного паспорта и за незаконное распространение наркотиков. До суда мужчина будет находиться в СИЗО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигранта осудили на восемь лет за продажу наркотиков. Он пытался продать крупную партию через интернет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...