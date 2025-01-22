22 января 2025

В ЯНАО построят уникальный детский сад со сказочным лесом. Фото

В Салехарде появится детский сад в экостиле и с бассейном на 240 малышей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детсад построят в микрорайоне Обдорском
Новый детсад построят в микрорайоне Обдорском Фото:

В Салехарде появится детский сад, пространства которого оформят в экостиле — со сказочным лесом, на деревьях которого разместятся домики для игр. Часть сада займет зимний сад, сообщают в окружном правительстве.

«Дизайнеры создали безбарьерное, открытое пространство с естественным светом. Интерьеры будут выполнены в экостиле. Центральную зону оформят как сказочный лес с большой внутренней лестницей, она соединит первый и второй этажи. На импровизированных деревьях расположатся домики для игр. Часть пространства займет зимний сад с настоящими растениями», — сообщается в релизе, опубликованном в telegram-канале «Ямал. Официально».

По данным источника, детский сад построят в новом микрорайоне Обдорском в Салехарде. Его смогут посещать 240 малышей. Дизайнеры предусмотрели четыре входа в здание, лифт для маломобильных граждан, бассейн. В центральной зоне будут локации для занятий, спортивный и музыкальный залы, планетарий, песочница.

Сейчас строители работают над температурной стабилизацией грунтов и монтажом башенного крана. Садик построят без свай.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в микрорайоне Обдорский 12 семьям из Салехарда. До конца 2024 года в микрорайон переехали еще более ста семей. 

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В Салехарде появится детский сад, пространства которого оформят в экостиле — со сказочным лесом, на деревьях которого разместятся домики для игр. Часть сада займет зимний сад, сообщают в окружном правительстве. «Дизайнеры создали безбарьерное, открытое пространство с естественным светом. Интерьеры будут выполнены в экостиле. Центральную зону оформят как сказочный лес с большой внутренней лестницей, она соединит первый и второй этажи. На импровизированных деревьях расположатся домики для игр. Часть пространства займет зимний сад с настоящими растениями», — сообщается в релизе, опубликованном в telegram-канале «Ямал. Официально». По данным источника, детский сад построят в новом микрорайоне Обдорском в Салехарде. Его смогут посещать 240 малышей. Дизайнеры предусмотрели четыре входа в здание, лифт для маломобильных граждан, бассейн. В центральной зоне будут локации для занятий, спортивный и музыкальный залы, планетарий, песочница. Сейчас строители работают над температурной стабилизацией грунтов и монтажом башенного крана. Садик построят без свай. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в микрорайоне Обдорский 12 семьям из Салехарда. До конца 2024 года в микрорайон переехали еще более ста семей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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