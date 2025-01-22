В Салехарде появится детский сад, пространства которого оформят в экостиле — со сказочным лесом, на деревьях которого разместятся домики для игр. Часть сада займет зимний сад, сообщают в окружном правительстве.
«Дизайнеры создали безбарьерное, открытое пространство с естественным светом. Интерьеры будут выполнены в экостиле. Центральную зону оформят как сказочный лес с большой внутренней лестницей, она соединит первый и второй этажи. На импровизированных деревьях расположатся домики для игр. Часть пространства займет зимний сад с настоящими растениями», — сообщается в релизе, опубликованном в telegram-канале «Ямал. Официально».
По данным источника, детский сад построят в новом микрорайоне Обдорском в Салехарде. Его смогут посещать 240 малышей. Дизайнеры предусмотрели четыре входа в здание, лифт для маломобильных граждан, бассейн. В центральной зоне будут локации для занятий, спортивный и музыкальный залы, планетарий, песочница.
Сейчас строители работают над температурной стабилизацией грунтов и монтажом башенного крана. Садик построят без свай.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в микрорайоне Обдорский 12 семьям из Салехарда. До конца 2024 года в микрорайон переехали еще более ста семей.
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