«14 сирот в заложниках у маньяка»: челябинский депутат ГД Наумов устроил разнос блогеру Сухову

Челябинский депутат Госдумы Наумов вступился за детей многоженца Сухова
© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Наумов попросил проверить уровень жизни детей блогера-многоженца Ивана Сухова
Станислав Наумов попросил проверить уровень жизни детей блогера-многоженца Ивана Сухова Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов в эфире шоу «Пусть говорят» устроил разнос блогеру Ивану Сухову, продвигающего многоженство и имеющего от своих сожительниц, по его словам, 29 детей. Парламентарий назвал его сексуальным маньяком.

«Заткнись. Ты будешь молчать, я буду говорить. 14 сирот находятся в заложниках у сексуального маньяка. Это жертвы изнасилований женщин. Это я заявляю официально», — кричал с места Наумов.

Адвокат Сухова, Александр Почуев, пригрозил депутату судом. Тот принял вызов, попутно обвинив юриста в мошенничестве.

URA.RU связалось с парламентарием. Он сообщил, что после эфира сразу же подготовил официальные депутатские запросы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя социального фонда РФ Сергея Чиркова с просьбой включиться в эту ситуацию.

«Самый главный вопрос: насколько защищены дети, которые проживают вместе со своими мамами в одной трехкомнатной квартире. На мой взгляд это является предметом приоритетного внимания органов власти», — сообщил URA.RU Наумов.

По его словам, в ходе проверки необходимо уточнить соответствуют ли условия проживания детей семейному и жилищному кодексам. В случае обнаружения нарушений, можно поставить вопрос об ограничении отца этих детей родительских прав. При этом вся процедура должна быть в рамках закона. Компетентные органы должны досконально разобраться в ситуации, выслушать все позиции (в том числе позицию детей) и исходя из этого принять решение.

Станислав Наумов вступил в спор с блогером Иваном Суховым
Станислав Наумов вступил в спор с блогером Иваном Суховым
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов в эфире шоу «Пусть говорят» устроил разнос блогеру Ивану Сухову, продвигающего многоженство и имеющего от своих сожительниц, по его словам, 29 детей. Парламентарий назвал его сексуальным маньяком. «Заткнись. Ты будешь молчать, я буду говорить. 14 сирот находятся в заложниках у сексуального маньяка. Это жертвы изнасилований женщин. Это я заявляю официально», — кричал с места Наумов. Адвокат Сухова, Александр Почуев, пригрозил депутату судом. Тот принял вызов, попутно обвинив юриста в мошенничестве. URA.RU связалось с парламентарием. Он сообщил, что после эфира сразу же подготовил официальные депутатские запросы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя социального фонда РФ Сергея Чиркова с просьбой включиться в эту ситуацию. «Самый главный вопрос: насколько защищены дети, которые проживают вместе со своими мамами в одной трехкомнатной квартире. На мой взгляд это является предметом приоритетного внимания органов власти», — сообщил URA.RU Наумов. По его словам, в ходе проверки необходимо уточнить соответствуют ли условия проживания детей семейному и жилищному кодексам. В случае обнаружения нарушений, можно поставить вопрос об ограничении отца этих детей родительских прав. При этом вся процедура должна быть в рамках закона. Компетентные органы должны досконально разобраться в ситуации, выслушать все позиции (в том числе позицию детей) и исходя из этого принять решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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