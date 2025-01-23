В Тюмени подорожал популярный тип жилья

В Тюмени под конец 2024 года на 3,5% подорожали квартиры в домах эконом-класса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилье подорожало под конец года
Жилье подорожало под конец года Фото:

Под конец 2024 года в Тюмени подорожали квартиры в домах эконом-класса. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». В декабре рост составил 3,5%.

«Цена на квартиры в домах класса „эконом“ в декабре 2024 года в среднем составила 123 443 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла на 3,5%», — сказано в отчете аналитиков. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости.

Сильнее всего под конец года подорожало жилье бизнес-класса. Рост составил 9,2%. Квадратный метр жилья там обходится в среднем в 189 190 рублей.

Риелтор Оксана Иванова рассказала, что дома эконом-класса — наиболее популярный формат жилья. «Застройщики чаще всего возводят объекты именно такого типа, поскольку он доступен большему числу. Увеличенный спрос как раз сказывается на цене»,- сообщила специалист. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под конец 2024 года в Тюмени подорожали квартиры в домах эконом-класса. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». В декабре рост составил 3,5%. «Цена на квартиры в домах класса „эконом“ в декабре 2024 года в среднем составила 123 443 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла на 3,5%», — сказано в отчете аналитиков. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости. Сильнее всего под конец года подорожало жилье бизнес-класса. Рост составил 9,2%. Квадратный метр жилья там обходится в среднем в 189 190 рублей. Риелтор Оксана Иванова рассказала, что дома эконом-класса — наиболее популярный формат жилья. «Застройщики чаще всего возводят объекты именно такого типа, поскольку он доступен большему числу. Увеличенный спрос как раз сказывается на цене»,- сообщила специалист. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...