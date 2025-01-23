В Тюмени подорожал популярный тип жилья

Под конец 2024 года в Тюмени подорожали квартиры в домах эконом-класса. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». В декабре рост составил 3,5%.
«Цена на квартиры в домах класса „эконом“ в декабре 2024 года в среднем составила 123 443 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла на 3,5%», — сказано в отчете аналитиков. Речь идет о жилье на первичном рынке недвижимости.
Сильнее всего под конец года подорожало жилье бизнес-класса. Рост составил 9,2%. Квадратный метр жилья там обходится в среднем в 189 190 рублей.
Риелтор Оксана Иванова рассказала, что дома эконом-класса — наиболее популярный формат жилья. «Застройщики чаще всего возводят объекты именно такого типа, поскольку он доступен большему числу. Увеличенный спрос как раз сказывается на цене»,- сообщила специалист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!