На трассе М-5 в Челябинской области 23 января водитель «Нивы» погиб, выехав на встречную полосу. Лобовое столкновение произошло с грузовым автомобилем, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На участке трассы М-5 в Катав-Ивановском районе организовано реверсивное движение. Произошло встречное столкновение легкового и грузового автомобилей», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло на 1628 километре трассы. Выезд на встречную полосу был разрешен. На месте происшествии работают ГАИ, скорая помощь и МЧС.
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