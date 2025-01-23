На челябинской трассе водитель «Нивы» погиб под колесами фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП
Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 23 января водитель «Нивы» погиб, выехав на встречную полосу. Лобовое столкновение произошло с грузовым автомобилем, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На участке трассы М-5 в Катав-Ивановском районе организовано реверсивное движение. Произошло встречное столкновение легкового и грузового автомобилей», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло на 1628 километре трассы. Выезд на встречную полосу был разрешен. На месте происшествии работают ГАИ, скорая помощь и МЧС.

Водитель «Нивы» столкнулся с грузовиком, выехав на встречную полосу
Водитель «Нивы» столкнулся с грузовиком, выехав на встречную полосу
Фото:

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На трассе М-5 в Челябинской области 23 января водитель «Нивы» погиб, выехав на встречную полосу. Лобовое столкновение произошло с грузовым автомобилем, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На участке трассы М-5 в Катав-Ивановском районе организовано реверсивное движение. Произошло встречное столкновение легкового и грузового автомобилей», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло на 1628 километре трассы. Выезд на встречную полосу был разрешен. На месте происшествии работают ГАИ, скорая помощь и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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