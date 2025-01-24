Пермских туристов шокировали цены на походы и сплавы по России

Пермские туристы пожаловались на повышение цен на походы и сплавы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость на некоторые направления выросла на 80%
Стоимость на некоторые направления выросла на 80% Фото:

Любители активного отдыха из Перми возмущены резким повышением цен на походы, сплавы и комбинированные туры по России. Стоимость таких путевок в разных коммерческих организациях за год выросла от 20% до 80%, рассказала URA.RU пермячка Алена.

«Пермская туристическая фирма водила в походы на Камчатку за 55 тысяч рублей. Сейчас этот тур стоит 89 тысяч рублей. Московская компания подняла цены на сплавы по реке Умба на Кольском полуострове с 16 тысяч до 30 тысяч рублей. Свердловская турфирма повысила стоимость походов по Сахалину с 35 до 47,9 тысячи рублей. То есть если раньше могла себе позволить два таких путешествия в год, то сейчас — только одно», — рассказала Алена корреспонденту агентства. Путешественница отметила, что цены указаны без авиаперелетов из Перми. Также в стоимость не включено проживание, потому что участники таких туров ночуют в палатках.

Директор пермского туристического агентства «Другой маршрут» Анна Туршатова подтвердила URA.RU повышение стоимости туров в 2025 году. В среднем компания увеличила цены на 24%. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в 2025 году на 16% выросла стоимость трансфера, но к лету перевозки могут подрожать сильнее. Во-вторых, увеличилась стоимость продуктов питания, проката и ремонта снаряжения. В-третьих, компания повысила заработную плату гидам на 15%, отметила Анна Туршатова.

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Любители активного отдыха из Перми возмущены резким повышением цен на походы, сплавы и комбинированные туры по России. Стоимость таких путевок в разных коммерческих организациях за год выросла от 20% до 80%, рассказала URA.RU пермячка Алена. «Пермская туристическая фирма водила в походы на Камчатку за 55 тысяч рублей. Сейчас этот тур стоит 89 тысяч рублей. Московская компания подняла цены на сплавы по реке Умба на Кольском полуострове с 16 тысяч до 30 тысяч рублей. Свердловская турфирма повысила стоимость походов по Сахалину с 35 до 47,9 тысячи рублей. То есть если раньше могла себе позволить два таких путешествия в год, то сейчас — только одно», — рассказала Алена корреспонденту агентства. Путешественница отметила, что цены указаны без авиаперелетов из Перми. Также в стоимость не включено проживание, потому что участники таких туров ночуют в палатках. Директор пермского туристического агентства «Другой маршрут» Анна Туршатова подтвердила URA.RU повышение стоимости туров в 2025 году. В среднем компания увеличила цены на 24%. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в 2025 году на 16% выросла стоимость трансфера, но к лету перевозки могут подрожать сильнее. Во-вторых, увеличилась стоимость продуктов питания, проката и ремонта снаряжения. В-третьих, компания повысила заработную плату гидам на 15%, отметила Анна Туршатова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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