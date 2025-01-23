Некоторые члены Республиканской партии США начали паниковать, что новый американский лидер Дональд Трамп «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому кризису. По данным СМИ, таким образом Москва получит желаемое.
«Трамп будет показывать, что он завершил конфликт. Но он капитулирует. Путин получит то, что хочет», — сообщил один из республиканцев. Его слова передает газета The Washington Post.
В США полагают, что некоторые из назначенных Трампом лиц также могут внести вклад в пользу России. Так, подозревается даже претендент на должность директора национальной разведки Тулси Габбард.
Ожидается, что разговор двух президентов произойдет в ближайшее время. По мнению американиста Виктории Федосовой, Трамп будет вынужден пойти на уступки Путину.
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