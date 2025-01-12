Советник Трампа раскрыл детали подготовки к переговорам с Путиным «в ближайшие дни»

Телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и избранным американским главой Дональдом Трампом состоится в ближайшие дни или недели. Об этом заявил советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.
«Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие дни или недели», — заявил Уолтц. Его слова передает РИА Новости. По его словам, Трамп уверен, что без участия России никаких переговоров по Украине быть не может. Поэтому американский президент будет работать над этим в ближайшее время, отметил советник.
Уолтц также рассказал о планах Трампа по отношению к Гренландии, которую тот мечтает присоединить к своей стране. По словам советника, лидер США даже готов рассматривать силовой вариант.
В настоящее время идет подготовка к встрече Трампа с Путиным, говорил Уолтц. Однако он не уточнял о конкретных сроках проведения мероприятий.
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