Топ самых высокооплачиваемых вакансий на заводах в Пермском крае

В Пермском крае токарю предлагают зарплату более 175 тысяч рублей

На пермских предприятиях предлагают зарплату до 175 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой высокооплачиваемой специализацией в Пермском крае по итогам 2024 года стала «Токарь, фрезеровщик, шлифовщик». Такому сотруднику готовы платить более 175 000 рублей, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом в Пермском крае по итогам 2024 года стал токарь, фрезеровщик, шлифовщик со средней зарплатой 175 300 рублей. За ним идет сварщик — ему готовы платить 143 200 рублей. На третьем месте — оператор станков с ЧПУ (108 200 рублей)», — рассказали URA.RU в hh.ru.

Машинисту предлагают 101 200 рублей, а начальнику производства — 99 700 рублей. В топ также вошли инженер пусконаладочных работ (96 100 рублей), инженер-электронщик (80 300 рублей), электромонтажник (80 200 рублей), механик (78 900 рублей) и инженер-конструктор/проектировщик (78 100 рублей).