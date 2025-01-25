25 января 2025
24 января 2025

Топ самых высокооплачиваемых вакансий на заводах в Пермском крае

В Пермском крае токарю предлагают зарплату более 175 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
На пермских предприятиях предлагают зарплату до 175 тысяч рублей Фото:

Самой высокооплачиваемой специализацией в Пермском крае по итогам 2024 года стала «Токарь, фрезеровщик, шлифовщик». Такому сотруднику готовы платить более 175 000 рублей, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом в Пермском крае по итогам 2024 года стал токарь, фрезеровщик, шлифовщик со средней зарплатой 175 300 рублей. За ним идет сварщик — ему готовы платить 143 200 рублей. На третьем месте — оператор станков с ЧПУ (108 200 рублей)», — рассказали URA.RU в hh.ru.

Машинисту предлагают 101 200 рублей, а начальнику производства — 99 700 рублей. В топ также вошли инженер пусконаладочных работ (96 100 рублей), инженер-электронщик (80 300 рублей), электромонтажник (80 200 рублей), механик (78 900 рублей) и инженер-конструктор/проектировщик (78 100 рублей).

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Самой высокооплачиваемой специализацией в Пермском крае по итогам 2024 года стала «Токарь, фрезеровщик, шлифовщик». Такому сотруднику готовы платить более 175 000 рублей, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом в Пермском крае по итогам 2024 года стал токарь, фрезеровщик, шлифовщик со средней зарплатой 175 300 рублей. За ним идет сварщик — ему готовы платить 143 200 рублей. На третьем месте — оператор станков с ЧПУ (108 200 рублей)», — рассказали URA.RU в hh.ru. Машинисту предлагают 101 200 рублей, а начальнику производства — 99 700 рублей. В топ также вошли инженер пусконаладочных работ (96 100 рублей), инженер-электронщик (80 300 рублей), электромонтажник (80 200 рублей), механик (78 900 рублей) и инженер-конструктор/проектировщик (78 100 рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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