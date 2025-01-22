22 января 2025

В ХМАО подростки избили сверстника после словесной перепалки

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В ХМАО подростки избили 14-летнего сверстника, силовики начали проверку
В ХМАО подростки избили 14-летнего сверстника, силовики начали проверку Фото:

В Сургуте (ХМАО) подростки избили 14-летнего сверстника после ссоры. Инцидентом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«В январе текущего года фигуранты жестоко избили мальчика на улице из-за словесного конфликта, нанеся многочисленные удары по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и ушибами. До настоящего времени виновные лица наказания не понесли», — сообщает telegram-канал.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение легкого вреда здоровью». Бастрыкин поручил главе следственного комитета ХМАО Михаилу Мокшину отчитаться о результатах процессуальной проверки.

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В Сургуте (ХМАО) подростки избили 14-летнего сверстника после ссоры. Инцидентом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «В январе текущего года фигуранты жестоко избили мальчика на улице из-за словесного конфликта, нанеся многочисленные удары по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и ушибами. До настоящего времени виновные лица наказания не понесли», — сообщает telegram-канал. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение легкого вреда здоровью». Бастрыкин поручил главе следственного комитета ХМАО Михаилу Мокшину отчитаться о результатах процессуальной проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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